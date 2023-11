Game Awards 2023: Vom GOTY bis zum besten RPG - Wer soll gewinnen?

Was sind eure Favoriten für Game of the Year und Co.?

Gestern stellte Geoff Keighley als Moderator und Host der Game Awards 2023 die Nominierten der Preisverleihung vor. In insgesamt 30 Kategorien werden Spiele, aber auch Events und eSportler*innen bei den "Oscars für Videospiele" ausgezeichnet.

Wie jedes Jahr steht vor allem der Award für das "Game of the Year" (GOTY) im Mittelpunkt. Und da wir diesem Jahr wirklich viele großartige Spiele zu verdanken haben, wollen wir von euch wissen, welcher der nominierten Titel eurer Meinung nach den Preis für das "Spiel des Jahres" verdient hat. Zusätzlich haben wir noch ein paar weitere spannende Kategorien herausgepickt, in denen ihr jeweils mit einer Stimme für euren Wunschsieger abstimmen könnt.

Disclaimer: GamePro ist Teil der Jury der Game Awards 2023. Diese Umfrage zielt lediglich darauf ab, euer Stimmungsbild einzufangen. Sie hat keinen Einfluss auf die tatsächliche Abstimmung der Game Awards.

Spiel des Jahres (Game of the Year)

Bestes Indiespiel

Bestes Action-Spiel

Bestes Action-Adventure

Bestes Rollenspiel

Bestes Multiplayer-Spiel

Beste Adaption

Am heißesten erwartetes Spiel

Die vollständige Übersicht aller Nominierten der diesjährigen Game Awards findet ihr im angefügten Artikel:

Mehr zum Thema The Game Awards 2023: Die nominierten Spiele aller Kategorien im Überblick von Tobias Veltin

So seid ihr bei der Verleihung der Game Awards 2023 live dabei

Dieses Jahr werden die Game Awards am 8. Dezember ab 1:30 Uhr deutscher Zeit verliehen. Dort erwarten uns nicht nur die Enthüllung der Preisträger, sondern auch zahlreiche Neuankündigungen und Trailer zu kommenden Spielen.

Wollt ihr die Verleihung live mitverfolgen, könnt ihr das online tun. Die Show wird als Livestream auf den offiziellen Twitch- und YouTube-Kanälen der Game Awards (thegameawards) gezeigt. Auf GamePro begleiten wir das Event ebenfalls live. Schaut also am 8. Dezember unbedingt vorbei, wenn ihr nichts verpassen wollt.

Danke für's Abstimmen! Schreibt uns eure liebsten Spiele 2023 gerne auch in die Kommentare. Und solltet ihr dieses Jahr ein Spiel unter den Nominierten vermissen, könnt ihr uns diese auch gerne nennen. Wird sind gespannt auf eure Meinung!