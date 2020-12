Game Awards: Tom Holland kommt & Fans hoffen auf 1. Uncharted-Trailer

Der lange angekündigte Uncharted-Film wurde endlich abgedreht und zufälligerweise kommt Hauptdarsteller Tom Holland nächste Woche zur The Game Awards-Show. Das klingt alles schwer danach, als könnten wir im Rahmen des Events vielleicht einen ersten Trailer zum heiß ewarteten Film sehen. Die Franchise-Fans sind entsprechend aus dem Häuschen. Und wer weiß, vielleicht erfahren wir ja sogar mehr über das mysteriöse AAA-Projekt, bei dem es sich um ein neues Uncharted-Spiel handeln könnte.

The Game Awards: Geoff Keighley kündigt Tom Holland als Presenter an

Tom Holland kommt: Der Schauspieler tritt bei den Game Awards auf, und zwar als Presenter, also Moderator oder Präsentator. Das schreibt sowohl Geoff Keighley als auch der offizielle Game Awards-Account auf Twitter. Beide erwähnen im selben Atemzug auch den Uncharted-Film.

Fans hoffen auf 1. Trailer: Tom Holland schlüpft bekanntermaßen in die Rolle des jungen Nathan Drake und es dürfte wohl kaum Zufall sein, dass der Uncharted-Film hier so explizit erwähnt wird. Bleibt nur die Frage, was Tom Holland hier präsentiert und da drängt sich natürlich die Vermutung auf, dass wir einen ersten Trailer zum Film gezeigt bekommen könnten.

Passend dazu gibt es vielleicht sogar noch mehr aus dem Uncharted-Universum zu sehen, wie Fans unter anderem auf Reddit hoffen. Vor Kurzem war das mysteriöse, halb-geheime Sony-Studio in San Diego wieder in aller Munde. Dort könnte in Zusammenarbeit mit Naughty Dog ein neues Uncharted-Spiel entstehen, passend zum Film.

Bisher nur Spekulation: Aber ihr solltet euch nicht zu früh freuen. Dass ein neues Uncharted-Spiel in Arbeit ist, wird aktuell nur vermutet. Bis zur Game Awards-Show nächsten Donnerstag, den 10. Dezember, bleibt auch unklar, ob wir wirklich einen Trailer zum Uncharted-Film zu sehen bekommen.

Das wissen wir zum Film: Noch nicht allzu viel. Fest steht, dass Mark Wahlberg einen massiven Schnäuzer trägt und Sully spielt. Tom Holland verkörpert einen jungen Nathan Drake und das Ganze läuft offenbar auf eine Art Origin-Story hinaus.

