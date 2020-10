Uncharted-Film: Erstes Bild von Tom Holland als Nathan Drake

Ja es gibt sie noch, die Real-Verfilmung des PlayStation-Exclusives Uncharted, in der Spider-Man-Darsteller Tom Holland die Rolle von Videospiel-Ikone Nathan Drake einnimmt. Jetzt hat der Hollywood-Star auf Instagram das erste Bild in seiner neuen Rolle als Schatzjäger geteilt.

Wie das Ganze ausschaut, seht ihr hier:

Link zum Instagram-Inhalt

Das ist zu sehen: Mit hochgekrempeltem Longsleeve steht Holland alias Nathan Drake auf dem Deck eines stark beschädigten Schiffs und guckt in die Ferne. Bedenkt man, dass hier Drake in jungen Jahren zu sehen ist, macht Holland doch eine überaus passable Figur. Oder sagen wir es so: es hätte deutlich schlimmer kommen können.

Auf Instagram schrieb der Schauspieler:

"Es ist schön euch kennenzulernen, ich bin Nate. "

Wie steht es um den Uncharted-Film?

Erscheinen soll der Film nach aktuellem Stand am 16. Juli 2021. Die Dreharbeiten mussten bedingt durch die Corona-Pandemie bedingt ab März 2020 pausieren, wurden Mitte Juli jedoch wieder aufgenommen . Ob dieser Termin eingehalten wird, ist jedoch auch aufgrund der Historie des Films überaus fraglich.

Eine erste Ankündigung zu einer Uncharted-Verfilmung gab es nämlich schon ganze zehn Jahre zuvor. Während dieser Phase wurden unzählige Male Regisseur und Cast ausgetauscht.

Welche Schauspieler sind beteiligt? Neben Holland in der Rolle von Drake sind unter anderem Mark Wahlberg (Sully), Antonio Banderas, Tati Gabrielle und Sophia Ali an den Dreharbeiten beteiligt, die auch in Berlin stattfanden.

Der Film erzählt dabei nicht die Geschichten aus den Spielen, sondern findet zeitlich vor dem PS3-Spiel Uncharted: Drakes Schicksal statt. Zu sehen ist also ein junger Nathan Drake.

Wie gefällt euch das erste Bild von Holland in der Rolle des Nathan Drake?