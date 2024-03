Kennt ihr noch die Game Boy-Kamera? Ein Fan hat seine wiedergefunden und sie geht auch heute noch

An den Game Boy konnte nicht nur eine Kamera, sondern auch ein Drucker angeschlossen werden (Bild: reddit.com/user/nofearnev/).

Vielleicht kennt ihr das: Manchmal graben wir in alten Kisten und entdecken eine alte Konsole oder einen Handheld. Dann stellt sich natürlich die Frage, ob das früher heiß und innig geliebte Gerät heute überhaupt noch funktioniert und der Moment der Wahrheit naht. Besonders schön ist es dann, wenn die alten Sammlerstücke immer noch wie erhofft ihren Dienst erfüllen und wir gehörig in Nostalgie schwelgen dürfen. So ist es diesem Nintendo-Fan mit seiner alten Game Boy-Kamera ergangen.

Ja, er lebt noch: Game Boy-Fan gräbt funktionierende Kamera und Drucker aus und die Community freut sich

Darum geht's: Für den Game Boy gab es allerlei kurioses Zubehör. Neben der grandiosen Lupe samt Beleuchtung dürften den meisten dazu vor allem die Kamera und der Drucker in Erinnerung geblieben sein. Damit konntet ihr euer Gesicht in kleinen Minispielen anzeigen lassen und haufenweise andere Bilder knipsen sowie ausdrucken – lange vor dem Siegeszug der digitalen Fotografie.

Alles funktioniert: Der Game Boy Color wurde 1998 auf den Markt gebracht, die Game Boy-Kamera erschien in demselben Jahr. Auch der Drucker wurde 1998 eingeführt und ab dem Jahr 2003 nicht mehr hergestellt.

Die hier gezeigten Geräte können also gut und gerne 25 Jahre auf dem Buckel haben. Da ist es nicht unbedingt selbstverständlich, dass nach so langer Zeit noch alles funktioniert. Aber genau das ist der Fall und dementsprechend die Freude groß.

Nur das Druckerpapier macht nicht mehr mit. Aber das ist nach all den Jahren wirklich kein Wunder. Es handelt sich dabei nämlich um Thermopapier, wie es zum Beispiel auch bei Kassenzetteln in Supermärkten meist zum Einsatz kommt. Dieses spezielle Papier, das in einem Verfahren ohne Tinte bedruckt wird, hat nun einmal nur eine Haltbarkeit von rund drei Jahren. Dafür sieht das gedruckte Bild aber immer noch ganz gut aus.

Selbstverständlich wird das Druckerpapier für den Game Boy-Drucker nicht mehr offiziell von Nintendo zum Verkauf angeboten. Aber in den Kommentaren tauschen sich die Leute darüber aus, das zum Beispiel Papier für Taxameter oder bestimmte Rollen für Seiko-Stoppuhren mit Drucker funktionieren sollen.

Rührende Extra-Story: Ebenfalls in den Kommentaren meldet sich noch eine andere Person zu Wort, die ebenfalls davon berichtet, Glück mit dem Wiederfinden alter Hardware gehabt zu haben. Auf dem Game Boy waren dank des Kamera-Zubehörs nämlich wohl noch Bilder des verstorbenen Großvaters und der Großmutter zu sehen – eine äußerst willkommene wie freudige Überraschung.

Hattet ihr früher auch einen Game Boy und wenn ja, welchen? Was war euer Lieblings-Zubehör und habt ihr auch die Kamera und den Drucker benutzt?