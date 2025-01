4-jähriges Mädchen sieht Eltern auf Game Boy zocken und möchte auch einen - den darf sie sich dann sogar selbst zusammenbauen

Dieses Mädchen hat ein zauberhaftes Game Boy-Geschenk bekommen.

Könnt ihr euch noch daran erinnern, eure erste Konsole geschenkt zu bekommen? Falls das damals einer der legendären Nintendo-Handhelds war, dann dürfte es wohl in etwa so ausgesehen haben: Ihr wart gerade in der Vorschule oder bereits in der Grundschule.



Habt zu Weihnachten oder zu eurem Geburtstag eine Packung aus dem Geschenkpapier gefischt, auf der auf einem silbernen Streifen in großen blauen Lettern GAME BOY aufgedruckt war. Und habt dann direkt Mario, Donkes Kong oder Tetris gespielt.

Dieses junge Mädchen durfte sich ebenfalls über einen Game Boy in der Color-Variante freuen, nur hat sie den ganze 26 Jahre nach dem Release von ihren Eltern geschenkt bekommen. Und dann auch noch in einer Version, die wir Nintendo damals aus den Händen gerissen hätten.

Vierjähriges Mädchen bekommt ganz besonderen Game Boy geschenkt

Der Redditor robmeason ist ein gigantischer Fan von Retro-Konsolen, genau wie seine Frau. Daher haben sich die beiden zu Weihnachten auch einen sogenannten 'Chromatic' als Ersatz für den bisherigen Game Boy gekauft.

Beim Chromatic handelt es sich um einen auf Hochglanz getrimmten Game Boy Color-Nachbau in dem ein FPGA-Chip werkelt, also ein Prozessor, der die originale Nintendo-Hardware exakt nachahmen kann.

Um den Chromatic des Paares soll es aber gar nicht gehen, sondern um das Gefühl, dass er bei der gemeinsamen Tochter auslöste. Sie war nämlich so sehr von dem Handheld fasziniert, dass sie unbedingt auch einen haben wollte.

Und schon kam der alte Game Boy Color ihrer Eltern wieder ins Spiel. Dieser funktionierte immer noch prächtig und hatte sogar ein äußerst schickes Display spendiert bekommen. Das ist mit einer Hintergrundbeleuchtung ausgestattet, leuchtet also strahlend hell und stellt kräftige Farben dar.

Ähnlich wie bei diesem Game Boy Color, den ich vor einigen Monaten gemoddet habe:

Das Display stammt aus einem alten Blackberry-Handy und ist eigentlich einen Tick zu klein, es verleiht meinem Kindheits-Game Boy Color aber dennoch ein erstklassiges Bild!

Der Vater des vierjährigen Mädchens hat sich aber noch ein ganz spezielles Projekt für sein Kind ausgedacht: Da er eine kleine Reparaturwerkstatt im Keller aufgebaut hat, sollte der Handheld eine Hülle sowie Tasten in den Lieblingsfarben des Mädchens erhalten – pink und grün.

Das hat das Gespann dann auch zusammen realisiert. Sie durfte mit dem Schraubenzieher helfen und die Hüllen austauschen, während sich ihr Papa um die Elektronik und das Display gekümmert hat. Das ist beim Game Boy in der Regel auch innerhalb von weniger als einer halben Stunde erledigt, da er komplett modular aufgebaut ist und nicht gelötet werden muss.

Obendrauf hat das Mädchen von ihren Eltern noch sechs Spiele bekommen, beispielsweise das großartige Kirby's Pinball Land, das wohl ihr absoluter Favorit ist:

Es soll jetzt auch erstmal bei der kleinen Spieleauswahl bleiben, da sie sich sonst einer zu großen Auswahl an Spielen ausgesetzt sehen würde. Und wir alle wissen von Netflix, Game Pass und Co., wie lähmend so etwas sein kann!

Außerdem spielt sie wohl lediglich in kurzen 15 Minuten-Sessions, hängt also nicht zu lang vor dem Bildschirm. Dennoch dürfte die Liebe zu Videospielen so gut wie sichergestellt sein, sie tanzt wohl sogar zum Jingle eines abgeschlossenen Levels und hat jede Menge Freude daran.

Der Vater denkt jedoch schon ein bisschen voraus: Als Retro-Fan hat er zahlreiche Konsolen und Handhelds, die für seine Tochter alles erstmal nur andere "Game Boys" sind, aber später noch für sie spannend sein könnten. Nur aufdrücken möchte er ihr seine eigene Gaming-Leidenschaft nicht. Wenn dann soll sie selbst entscheiden, ob es ihr Spaß bereitet. Bisher sieht es jedenfalls danach aus!

Habt ihr schon einmal von einem Elternteil eine alte Konsole oder einen alten Handheld geschenkt bekommen? Hat das Gerät vielleicht sogar eure Leidenschaft für Videospiele entfesselt?