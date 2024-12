Glückspilz ergattert seltenen Pikachu-GBC zum Spottpreis, weil Verkäufer glaubt, der Ton sei defekt - Dabei hat er nur vergessen, am Sound-Regler zu drehen

So sieht der extrem gut erhaltene und überhaupt nicht defekte Game Boy aus (Bild: reddit.com/user/Benzona/)

Retro-Fans wissen den Game Boy Color sehr zu schätzen. Besonders coole Editionen kosten natürlich entsprechend mehr, wie zum Beispiel die gelbe Pikachu- und Pokémon-Fassung des Nintendo-Handhelds. Sind sie dann noch in einem guten Zustand, werden dafür schon mal um die 100 Euro oder gern auch mehr fällig.



Aber dieser Käufer hier hatte Mega-Glück und musste weniger als die Hälfte zahlen, und zwar aufgrund eines höchst kuriosen Irrtums des Verkäufers.

Spezial-Game Boy wird für 40 Dollar verkauft, weil der Ton kaputt ist, aber das stimmt gar nicht

Darum geht's: Redditor Benzona hat auf eBay einen gebrauchten und angeblich defekten Game Boy Color im knallgelben Pikachu-Look gekauft. Das gute Stück sollte nur 40 US-Dollar kosten, weil der Ton laut dem Verkäufer nicht mehr funktioniere. Der Schnäppchenjäger war also schon darauf vorbereitet, das Teil zu reparieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Aber der Ton ging sehr wohl noch: Eine Reparatur wurde überhaut nicht nötig, weil hier gar nichts kaputt war. Offensichtlich wusste der Mensch, der dieses coole Sammlerstück zum Verkauf angeboten hat, nur sehr wenig über die Original-Hardware. Oder er hatte es nie überprüft oder Ähnliches, aber jedenfalls funktioniert der Ton blendend.

Das Volume-Rad war ganz heruntergedreht: Dieser Game Boy konnte noch sehr gut sämtliche Töne abspielen, er war einfach nur auf ganz, ganz leise gestellt. Wenn der Sound komplett abgedreht ist, kann man natürlich nichts hören. Gut, dass der neue Besitzer auf die Idee gekommen ist, das erst einmal zu überprüfen.

So wird das Schnäppchen noch besser: Wollt ihr einen ähnlichen Game Boy Color in dieser Pikachu- beziehungsweise Pokémon-Edition gebraucht kaufen, müsst ihr dafür mindestens 80 Euro hinblättern – und bekommt dann in der Regel ein deutlich schlechter erhaltenes Exemplar oder eines, an dem bereits herumgedoktert wurde oder der mit noch mehr Pokémon-Stickern verziert ist.

Ein ähnlich schickes Gerät, das nur so wenig Abnutzungserscheinungen zeigt und mit den Original-Knöpfen und der echten, ursprünglichen Hütte sowie allem Drum und Dran daherkommt, kostet eher 100 Euro oder mehr. Also kann sich dieser neue Besitzer hier wirklich glücklich schätzen.

Dachtet ihr auch schon einmal, irgendein Gerät von euch wäre kaputt, obwohl ihr nur so eine Kleinigkeit übersehen habt?