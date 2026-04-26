'Ich dachte, ich werd ohnmächtig': Nintendo-Fan findet Game Boy-Tasche für 10 Dollar und kann sein Glück kaum fassen - Handheld und mehrere Spiele stecken noch drin

So ein Glück muss man haben: Ein Spieler hatte seinen Game Boy verkauft und es später bereut, findet aber das gleiche Modell zum Schnäppchenpreis in einer Tasche.

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Eleen Reinke
26.04.2026 | 18:36 Uhr

Ein bisschen sauber machen muss man diesen Game Boy vielleicht, aber davon ab ist das ein echter Glücksfund! (Bild: Reddit9dayoldmilk) Ein bisschen sauber machen muss man diesen Game Boy vielleicht, aber davon ab ist das ein echter Glücksfund! (Bild: Reddit/9dayoldmilk)

Wie heißt es doch schon in Der Herr der Ringe: "Es gibt etwas Gutes in dieser Welt, Herr Frodo." Das oder etwas ähnliches könnte sich auch dieser Nintendo-Fan gedacht haben, als er über den Flohmarkt spaziert ist und wohl einen absoluten Glücksgriff gemacht hat.

Die Person dachte nämlich schon, dass eine Game Boy-Tasche für 10 US-Dollar ein Schnäppchen sei – dann steckten allerdings auch noch der Handheld selbst und einige richtig gute Spiele drin.

Retro-Fan macht richtig guten Game Boy-Deal, bei dem wir neidisch werden

Auf den Fund von Redditor 9dayoldmilk darf man zurecht etwas neidisch sein: Was die Person vor gut zwei Jahren auf dem Flohmarkt nämlich als Game Boy-Tasche für gerade mal 10 US-Dollar erstanden hat, ist eigentlich eine echte Wundertüte.

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Das Innere der Tasche war nämlich nicht leer, wie der Nintendo-Fan in einem Beitrag auf Reddit berichtet. Stattdessen war ein funktionierender Game Boy Color in der Farbe transparent lila drin. Einige richtig gute Spiele gab es gleich noch obendrauf, nämlich Tony Hawk's Underground 2, Desert Strike und die rote Edition von Pokémon.

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Zwar funktioniert Desert Strike nach den Angaben des Redditors nicht, allerdings scheint das der Freude des Users keinen großen Abbruch zu tun. Auf Reddit schreibt er nämlich:

Bin heute früh zum lokalen Müll- und Schätzemarkt gegangen, die Tasche war geschlossen, ich dachte 10 Dollar ist ein Schnäppchen dafür, dann habe ich gesehen, was drin war, und bin fast in Ohnmacht gefallen.

Die Story wird umso schöner dadurch, dass User 9dayoldmilk früher selbst mal einen Game Boy Color samt Pokémon Rot hatte. Beides hatte die Person aber irgendwann verkauft und es später bereut – jetzt hat sie auf etwas ungewöhnlichem Wege also Ersatz bekommen.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Abseits davon ist der Game Boy Color inzwischen natürlich auch ein bisschen was wert. Auf eBay etwa sind Verkaufspreise von rund 50 bis 100 Euro drin. Das war also gleich ein doppelter Glücksfund.

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Ob die Story mit dem Fund so stimmt, lässt sich natürlich nicht genau überprüfen. Wie der User aber in den Kommentaren erklärt, wollte die Verkäuferin wohl hauptsächlich alte Dinge loswerden, die ihre inzwischen erwachsenen Kinder beim Auszug zurückgelassen hatten, um Ordnung im Haus zu schaffen – da wirkt es zumindest sinnvoll, dass die Eltern nicht so genau nach dem Wert der einzelnen Gegenstände geschaut haben.

Schaut ihr auch noch hin und wieder auf Flohmärkten vorbei und habt ihr auch schon mal so einen Glücksfund gemacht?

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