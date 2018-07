Game of Thrones - Adidas bringt Turnschuhe der großen GoT-Häuser raus

Die HBO-Serie Game of Thrones wird 2019 mit der achten und letzten Staffel ihr großes Finale erhalten. Und um den Hype um die letzten Folgen des Kriegs um den eisernen Thron komplett auszunutzen, plant Adidas offenbar, eine eigene GoT-Sneaker-Reihe herausbringen.

Laut dem Twitter-Kanal von "Yeezy Mafia" (einer Quelle, die schon früher mit Adidas-Leaks richtig gelegen hat) sollen 2019 mindestens sechs Turnschuh-Varianten im Design der großen Häuser von Game of Thrones erscheinen. Mit dabei sind unter anderem schwarze Treter für das Haus Targaryen, eine graue Ausgabe für das Haus Stark und schneeweiße Schuhe für alle Fans der White Walker.

ULTRABOOST GAME OF THRONES - NIGHT’S WATCH

YOUR WATCH WILL BEGIN IN 2019 pic.twitter.com/6jrBFYP3Wq