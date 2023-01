Im Game Pass steckt ein entspanntes Spiel, bei dem ihr ruckzuck 1000 Gamerscore sammelt

Der Game Pass für die Xbox hält zahlreiche Titel bereit, die leicht übersehen werden können, die sich dann beim Anspielen aber aus dem ein oder anderen Grund als echte Überraschungen herausstellen. So ging es mir letztens mit A Memoir Blue, das nicht nur eine nette Geschichte erzählte, sondern mich auch 1000 Gamerscore in einer knappen Stunde sammeln ließ.

Von diesem Konzept angefixt, stöberte ich in den letzten Tagen auf der Suche nach ähnlichen Spielen weiter durch den Game Pass. Und fand dabei einen Titel, der mich gleich in zweierlei Hinsicht überraschte.

Um dieses Spiel geht es: Der Titel heißt Townscaper und ist schon seit einer geraumen Zeit im Game Pass verfügbar. Hier geht es schlicht und ergreifend darum, dass ich in einer Meerlandschaft eine Stadt errichte. Und das funktioniert deutlich simpler als es klingt. Denn über ein kompaktes Menü wähle ich hier lediglich die Farbe der gewünschten Häuser, mit einem Klick auf einen Punkt entsteht dann zuerst eine Plattform auf dem Wasser und danach das Gebäude.

Mehrere Plattformen verbinden sich dann automatisch, sodass ich mir über komplizierte Strukturen gar keine Gedanken machen muss, sondern der Stadt nach und nach ziemlich entspannt beim Wachsen zusehen kann.

Im Trailer könnt ihr euch einen Eindruck vom Look des Spiels verschaffen:

Zur Entspannung und/oder schneller Gamerscore-Sammelei geeignet

Zwei Dinge haben mich besonders überrascht: Zum einen, wie meditativ die Beschäftigung mit Townscaper sein kann. Es gibt keine vorgegebenen Standard-Ziele oder Herausforderungen, sondern der Weg ist hier gewissermaßen das Ziel. Das führt dazu, dass ich mir meine Aufgaben selbst stecke. Wie hoch oder lang kann ich meine Stadt beispielsweise bauen? Außerdem macht es Spaß, auf die vielen Details zu achten, die das Spiel automatisch in meiner Stadt platziert, etwa herumfliegende Vögel oder detaillierte Gärten.

Und zum anderen – und da greife ich meine Überschrift auf – geht auch das Sammeln der 1000 Gamerscore in Townscaper extrem flott. Diese Achievements gibt es in Townscaper:

The Gardener: Baue einen Garten – 100 GS

Opulence: Baue bis zum Himmel – 100 GS

Who goes there? Baue einen Leuchtturm – 100 GS

Now that's inspiring: Baue ein Haus mit einer Turmspitze – 100 GS

Sculptor: Dekoriere einen Garten mit einer Skulptur – 100 GS

Captain: Baue eine Landzunge – 100 GS

Architect: Baue eine Kirchentür – 100 GS

Propelled: Baue eine fliegende Stadt, die mit Propellern angetrieben wird – 100 GS

Every block matters: 100 Blöcke platziert – 100 GS

Rome wasn't built in a block: 1000 Blöcke platziert – 100 GS

Viele der Achievements sind selbsterklärend, falls ihr trotzdem Hilfe benötigen solltet, findet ihr im Netz zahlreiche Guide-Videos wie dieses hier:

Wie lange dauert es, bis ich 1000 Gamerscore habe? Der Titel des Videos oben deutet es ja bereits an, dass ihr alle Achievements in Townscaper in 10 Minuten sammeln könnt. Es geht also wirklich ruckzuck, wenn ihr es drauf anlegt.

Darüber hinaus belegt Townscaper nur einen kleinen Teil eurer Festplatte. Der Download des Bauspiels ist gerade mal 413 MB groß, sollte also in kurzer Zeit erledigt sein. Und dann kann es auch schon losgehen. Wahlweise mit entspanntem Bauen oder dem schnellen Sammeln von 1000 Gamerscore.