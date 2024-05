Der Game Pass bekommt wohl eine neue, teurere Abo-Stufe und so könnte sie aussehen

Eine ganz spezielle neue Abostufe für den Game Pass wäre durchaus denkbar.

Gerüchteweise soll der Game Pass bald erneut teurer werden und ganz besonders nach der Activision Blizzard-Übernahme klingt das nur logisch. Schließlich muss Microsoft unter anderem die Übernahme von Activision-Blizzard finanzieren.

Dazu dienen natürlich in erster Linie die ganz großen Blockbuster, die sich natürlich nicht nur "direkt verkaufen" lassen, sondern auch höhere Abo-Preise rechtfertigen könnten. Ein bekannter Insider spricht jetzt sogar über eine ganz neue Abostufe und das scheint in diesem Zusammenhang ebenfalls durchaus denkbar.

Gerüchte zu Preiserhöhung und neuer Abostufe

Die neuesten Gerüchte stammen aus einer Folge des Xbox Two Podcasts, in der sich Jez Corden und Rand al Thor 19 über die aktuellen Entwicklungen bei Microsoft unterhalten. Letzterer greift in diesem Zuge eine Aussage von Tom Warren (The Verge) auf:

Ich glaube, Tom hat berichtet, dass Preiserhöhungen für den Game Pass kommen und ich glaube ihm, dass das tatsächlich passieren wird.

Danach geht Rand al Thor 19 allerdings noch weiter und berichtet, er habe sogar von einer komplett neuen Abostufe gehört, sagt aber auch, dass er keine Ahnung habe, wie diese genau aussehen könnte. Woher diese Infos stammen, verrät er ebenfalls nicht.

Aktuell gibt es die folgenden Modelle:

Core für 6,99 Euro/Monat (früher Xbox Live Gold): Online-Konsolen-Multiplayer, Katalog mit über 25 Spielen für Konsole, Mitgliederangebote und Rabatte

Online-Konsolen-Multiplayer, Katalog mit über 25 Spielen für Konsole, Mitgliederangebote und Rabatte PC Game Pass für 9,99 Euro: Hunderte Spiele auf dem PC, EA Play-Mitgliedschaft, Spiele direkt zum Release, Mitgliederangebote und Rabatte

Hunderte Spiele auf dem PC, EA Play-Mitgliedschaft, Spiele direkt zum Release, Mitgliederangebote und Rabatte Ultimate für 14,99Euro/Monat: Online-Konsolen-Multiplayer, EA Play-Mitgliedschaft, Hunderte von Spielen auf Konsole, PC und in der Cloud, Spiele direkt zum Release, Deals, Rabatte und Vorteile

In seiner Kolumne äußert sich Kollege Dennis zur Schließung von Tango Gameworks und Arkane Austin und dem aktuellen Status bei Microsoft nach der Activision-Blizzard-Akquise:

Ein Call of Duty-Abo könnte kommen

Derzeit ist es also erst mal reine Spekulation, wie eine neue Abostufe aussehen könnte, gut denkbar wäre jedoch ein teureres Modell, das exklusiv die neuen Call of Duty-Titel oder generell große Xbox-Blockbuster direkt zu Release bringt. In einem Interview hat sich Sarah Bond kürzlich zur Wichtigkeit der Day One-Releases im Game Pass geäußert.

Dabei wurde auch deutlich, dass wir künftig mit Activision-Titeln rechnen können. Die Call of Duty-Marke wurde nicht explizit genannt, aber Bond dürfte klar sein, dass sie hier stark impliziert wurde (via IGN). Wie genau aber die Spiele nach der Übernahme in den Service integriert werden, ist bisher noch nicht bekannt, also welches Mitglied zu welchem Preis Zugriff darauf haben wird.

Eine naheliegende Möglichkeit wäre natürlich, dass die Reihe in Zukunft im Ultimate-Modell landet und diese Stufe dann deutlich teurer wird. Mit der neuen Insider-Aussage wäre aber eben auch eine weitere, teurere Stufe denkbar, bei der eben CoD inbegriffen ist – beziehungsweise auch Marken wie Diablo – ganz unabhängig davon, wie sich die Preise bei den bestehenden Stufen verhalten.

Call of Duty, beziehungsweise allgemein Activision Blizzard direkt zu Release im Abo zu bekommen, dürfte einigen Fans dann doch einen deutlich höheren Preis wert sein als die, die bisher aufgerufen werden.

Was ist eure Prognose zur Zukunft des Game Passes und Activision Blizzard-Marken?