Alle mit Game Pass können sich offenbar bald auf eine Trilogie mit einem ehemaligen PS1-Maskottchen freuen

Der Xbox Game Pass ist der Spieleservice von Microsoft für Xbox und PC.

Dass der Xbox Game Pass regelmäßig mit neuen Spielen bestückt wird, dürfte für die meisten von euch keine wirkliche Überraschung sein. In jedem Monat verrät Microsoft die Spiele, die in den Service wandern, Gerüchte zu etwaigen Neuzugängen gibt es aber auch abseits davon immer mal wieder.

So auch aktuell, denn Xbox-Insider Klobrille hat eine starke Vermutung, dass ein bestimmter Titel – eigentlich sogar drei – zeitnah in den Game Pass kommen wird.

Was ist das für ein Spiel? Es handelt sich um die Spyro Reignited Trilogy. Dieser Titel ist kürzlich nämlich im PC Store aufgetaucht, außerdem werden auch Xbox-Achievements gelistet. Auch vor dem Hintergrund der im letzten Jahr finalisierten Activision-Blizzard-Übernahme durch Microsoft liegt es nahe, dass die Trilogie schon bald in den Game Pass wandern könnte.

5:22 Spyro Reignited Trilogy - Test-Video: Von der Nostalgiekralle gepackt!

Spyro Ignited Trilogy: Ein famoser Remake-Spaß

Für alle, die die Jump&Runs mit dem lilafarbenen Drachen noch nicht kennen, wäre die Aufnahme in den Game Pass eine hervorragende Gelegenheit, diese kostengünstig nachzuholen. Die Ignited Trilogy, die vor einigen Jahren für die PS4, Xbox One, Switch und den PC erschien, enthält die ersten drei Spiele in überarbeiteter Form.

Zusammen mit Spyro und dessen Libellen-Begleiterin Sparx hüpft ihr durch diverse 3D-Welten, sammelt Diamanten, bekämpft Gegner und erledigt Aufgaben. Das machte schon in den Ursprungszeiten der Spiele – in den 90ern auf der PS1 – derart viel Spaß, dass Spyro zu einem inoffiziellen Maskottchen für die Sony-Konsole mutierte.

Und wie Kollege Dennis im Jahr 2018 in seinem Test zur Remake-Trilogie festgestellt hat, haben die Drachen-Abenteuer nichts von ihrem Charme verloren:

Beachtet aber: Bislang ist die Spyro Reignited Trilogy nicht offiziell für den Game Pass bestätigt worden. Wenn ihr wissen wollt, welche Titel als nächstes definitiv in den Service kommen, können wir euch unsere Übersicht zu den neuen Game Pass-Spielen im April 2024 ans Herz legen.

Der Game Pass ist ein kostenpflichtiger Service, mit dem ihr Zugriff auf etliche Spiele aus allen bisherigen Xbox-Generationen habt. Diese könnt ihr nach Abschluss eines Abos ohne Einschränkungen auf eure Konsole laden und spielen. Monatlich kommen neue Spiele hinzu, manche verlassen den Service aber auch wieder.