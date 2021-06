Game Pass-Shadowdrop: Abo wurde über Nacht um 11 Spiele erweitert

Game Pass-Abonnent*innen speisen heute ganz vorzüglich: Gestern hat die große Microsoft- und Bethesda-Pressekonferenz bei der E3 stattgefunden. Im Rahmen davon haben die beiden Mega-Unternehmen mal eben quasi nebenbei einen Shadowdrop von elf neuen Game Pass-Titeln bekannt gegeben. Die sind alle jetzt frisch im Abo enthalten, und zwar sofort, unverzüglich.

Alles zur E3-Konferenz von Bethesda und Microsoft findet ihr hier:

148 4 Mehr zum Thema Microsoft x Bethesda: Alle Spiele und Trailer der bisher besten E3-Show im Überblick

Diese 11 Spiele sind jetzt neu im Game Pass enthalten

Bei der wirklich sehenswerten Show von Microsoft und Bethesda wurden insgesamt 30 Spiele präsentiert. 27 davon kommen direkt zum Launch in den Game Pass und stehen Menschen mit Abo entsprechend ohne Zusatzkosten zur Verfügung. Aber darüber hinaus wurden auch noch die folgenden, älteren Spiele sofort in den Game Pass gepackt.

Nach und nach wandern also wohl sämtliche Bethesda-Klassiker auch in den Game Pass. Einziger Wermutstropfen: Einige ältere Spiele sind leider nur in der PC-Variante des Abos mit von der Partie.

Diese Game Pass-Neuzugänge lohnen sich besonders:

Doom

Die 2016er-Neuauflage des Shooter-Großvaters kann jetzt auch endlich im Game Pass gespielt werden. Das lohnt sich: Action, Gore, hier ist die im wahrsten Sinne des Wortes die Hölle los und das Reboot stellt einen der besten First Person-Shooter aller Zeiten dar.

Dishonored: Death of the Outsider

Die Standalone-Erweiterung zu Dishonored 2 bietet alles, was das Herz begehrt. Arkane zeigt hier, was das Studio drauf hat und serviert neben einem großartig unverbrauchten Setting samt packender Story auch gameplaytechnisch nur das Beste vom Besten.

Yakuza: Like A Dragon

Neben den zehn frisch hinzugefügten Bethesda-Titeln könnt ihr mit Yakuza: Like A Dragon jetzt tatsächlich auch die gesamte Yakuza-Reihe im Game Pass spielen. Like A Dragon stellt dabei aber einen massiven Ausreißer dar, stellt das komplette Gameplay-Prinzip dank rundenbasiertem Kampfsystem auf den Kopf und bringt haufenweise Humor mit ins Spiel. Hier findet ihr unseren Gamepro-Test dazu.

Welche Game Pass-Ankündigungen findet ihr am interessantesten? Wofür würdet ihr euch das Abo holen, wenn ihr es noch nicht habt?