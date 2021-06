Microsoft und Bethesda haben bei ihrer E3 eine gute Show hingelegt. In rund eineinhalb Stunden habe es zahlreiche Trailer, neue Ankündigungen und Updates, die wir hier für euch zusammenfassen.

Starfield wurde mit erstem Trailer enthüllt: Releasetermin bekannt

Endlich gab es etwas von Bethesdas SciFi-Rollenspiel zu sehen. Mit einem ersten Trailer bekamen wir erstes Alpha-Gameplay zu sehen. Das Next Gen-Spiel spielt 100 Jahre in der Zukunft und erscheint am 11. November 2022 exklusiv für die Xbox und das Day One im Game Pass.

Battlefield 2042: Erstes echtes Gameplay aus dem Multiplayer-Shooter

Nach dem Reveal am 9. Juni gab es auf der Pressekonferenz erstes richtiges Gameplay in einem Trailer zu sehen. Battlefield 2042 spielt in der nahen Zukunft und erscheint am 22. Oktober 2021. Alle Infos zum Spiel findet ihr in der Ankündigungs-News.

Forza Horizon 5 lässt uns über Mexikos Straßen brettern

A Plague Tale: Requiem wurde mit erstem Trailer angekündigt

Redfall: Im neuen Arkane-Titel bekommen wir es mit Vampiren zu tun

The Outer Worlds 2 nimmt sich im Ankündigungs-Trailer selbst auf die Schippe

Was gab es sonst zu zu sehen?

Abseits davon haben Microsoft und Bethesda natürlich noch mehr gezeigt. Hier eine Auflistung von allen weiteren Ankündigungen:

Age of Empires 4: Das Echtzeit-Strategiespiel ist kommt Day One in den Game Pass, allerdings nur für den PC.

Das Echtzeit-Strategiespiel ist kommt Day One in den Game Pass, allerdings nur für den PC. Atomic Heart: Der Ego-Shooter mit RPG- und Adventure-Elementen, der in einem alternativen Universum während des Zenits der Sowjetunion spielt, zeigte sich in einem neuen Trailer. Atomic Heart kommt Day One in den Game Pass.

Der Ego-Shooter mit RPG- und Adventure-Elementen, der in einem alternativen Universum während des Zenits der Sowjetunion spielt, zeigte sich in einem neuen Trailer. Atomic Heart kommt Day One in den Game Pass. Grounded: Das Survival-Spiel von Obsidian, dass sich aktuell noch im Game Pass in der Testphase befindet, bekommt am 30. Juni The Shroom & Doom Update sowie Achievments.

Das war's aber noch nicht mit der E3. Es folgen noch weitere Showcases, beispielsweise von Nintendo und Square Enix. Schaut für weitere Infos in unseren E3 2021 Zeitplan. Außerdem haben wir bereits die Ubisoft Forward und andere Shows der letzten Tage für euch zusammengefasst.

