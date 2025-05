Aus für Game Two: Legendäre Sendung macht Schluss und so könnte es jetzt weitergehen

Von Game Two gibt es bald keine neuen Folgen mehr, aber vielleicht entsteht ja ein Game Three oder ähnliches.

Game Two-Fans müssen jetzt stark sein: Es dauert nicht mehr lange, dann nimmt die ZDFneo-Sendung ihren Hut und das war es dann. Nach zehn Jahren und vielen Hundert Episoden ist Schluss und die Zusammenarbeit mit dem Sender endet. Was das genau bedeutet, klamüsern wir hier für euch auseinander.

Game Two ist bald Geschichte, aber mit den Rocket Beans und ihren Inhalten wird es wahrscheinlich trotzdem weitergehen

Darum geht's: Wie bereits im Juni 2024 angekündigt wurde, läuft der Vertrag zwischen den Rocket Beans und dem Fernsehsender ZDFneo diesen Sommer aus. Das heißt, dass ab dem 3. Juli Schluss ist mit der Sendung, die ihr bisher als Game Two kanntet. Zumindest unter diesem Namen und im linearen TV bei ZDFneo.

Was heißt das jetzt genau? Die wöchentliche Sendung wird dann nicht mehr so wie bisher ausgestrahlt werden. Höchstwahrscheinlich ist auch der Name Game Two dann Geschichte. Ihr müsst euch also wohl oder übel auf einen Abschied gefasst machen.

Was ist der Grund dafür? Seitens ZDFneo hieß es, dass "im Zuge der Portfolioentwicklung der Ausbau von Fiction-Angeboten für junge Menschen sowie von Show-Formaten mit einer breiteren thematischen Ausrichtung priorisiert wird." Das klingt, als glaube man beim ZDF, Game Two sei nichts für junge Leute.

Nicht zum ersten Mal: Wer die Rocket Beans schon etwas länger verfolgt, wird sich erinnern. Game Two ist selbst nur deshalb entstanden, weil Game One einst bei MTV beheimatet war, der Sender sich 2014 aber komplett aus dem Markt zurückgezogen hat.

Wie kann es jetzt weitergehen? Die Vorbereitungen auf das Ende von Game Two bei ZDFneo laufen intern wohl schon seit über einem Jahr. Gegenüber DWDL hat Geschäftsführer Arno Heinisch Anfang des Jahres noch erklärt, dass hinter den Kulissen schon jede Menge Gespräche geführt würden und es spätestens im August Neuigkeiten geben soll:

"Ich hoffe, dass wir im August einen neuen Hafen für 'Game Two' haben werden."

Ihr dürft also durchaus berechtigt darauf hoffen, dass das Ende von Game Two nicht unbedingt das Ende des beliebten Formats und der daran beteiligten Leute bedeutet. Die Chancen stehen gar nicht schlecht, dass die Rocket Beans mit einer neuen Heimat und neuen Ideen weitermachen.

Manche Fans sind gar nicht so traurig: Im Lauf der Zeit hat sich bei den Rocket Beans natürlich einiges getan. Neue Menschen vor der Kamera, ein anderer Humor, Strategiewechsel und die Eskapaden einiger Gründer sorgen immer wieder für Kritik. Insbesondere Simon Krätschmer wurde in den letzten Jahren mehrfach vorgeworfen, rechtes Gedankengut sowie Verschwörungstheorien verbreitet zu haben und nicht reflektiert mit Kritik umzugehen.

Wie steht ihr zum Ende von Game Two? Hofft ihr auf eine Rückkehr und was würdet ihr euch dafür wünschen?