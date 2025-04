Gamecube-Controller für Switch 2 funktioniert nur mit Gamecube-Spielen, sagt Nintendo

Der Gamecube-Controller wird zunächst nur für Nintendo Switch Online-Mitglieder bestellbar sein.

Der Jubel bei Retro-Fans war groß, als Nintendo im Rahmen der April-Direct bekannt gab, dass alle mit einer Switch 2 und einem Switch Online + Erweiterungspass-Abo Zugriff auf ausgewählte Gamecube-Spiele bekommen werden. Passend dazu wird Nintendo über den hauseigenen My Nintendo Store auch einen entsprechenden Gamecube-Controller anbieten.

Doch um diesen Controller gibt es bereits einige Irritationen. Denn am Ende des offiziellen-Ankündigungsvideos für die Switch 2-Gamecube-Spiele steht am oberen Bildschirmrand in ziemlich kleiner Schrift.

"Dieser Controller ist nur mit Nintendo Gamecube - Nintendo Classics kompatibel"

Hier könnt ihr die Einblendung selbst sehen – sie erscheint etwa bei Minute 2:14.

2:27 Auf der Switch 2 könnt ihr Gamecube-Klassiker nachholen - mit Nintendo Switch Online

Autoplay

Was gegen eine Gamecube-Beschränkung spricht

Sollte das tatsächlich der Fall sein und der Controller wäre nicht mit "normalen" Switch-Spielen kompatibel, würde man also einen 70-Euro-Controller erwerben, mit dem sich zum Launch effektiv nur drei Spielen zocken lassen (The Legend of Zelda: The Wind Waker, Soul Calibur 2, F-Zero GX).

Außerdem erscheint fraglich, warum Nintendo dem Controller neue Tasten wie den C-Knopf sowie einen (kleinen) linken Bumper bescheren sollte, wenn andere Titel, die diese Tasten nutzen, damit gar nicht spielbar wären.

Auch vor dem Hintergrund, dass Nintendo bei vorherigen Retro-Controllern wie dem N64-Pad ähnliche Anmerkungen machte, diese dann aber auch für andere Spiele nutzbar waren, nehmen wir an, dass ihr den Gamecube-Controller zumindest mittelfristig auch für andere Switch 2-Spiele benutzen können werdet – auch wenn es dafür natürlich keine Garantie gibt.

Der Zugriff auf die angesprochenen Gamecube-Spiele soll direkt zum Start der Nintendo Switch 2 am 5. Juni möglich sein. Ihr benötigt dafür wie erwähnt ein kostenpflichtiges Switch Online + Erweiterungspass-Abonnement, weitere Titel sollen dann im Laufe der Zeit hinzukommen.

Welche Gamecube-Spiele würdet ihr gerne auf der Switch 2 sehen?