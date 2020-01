GamePro 02/2020 - ab 8.1. am Kiosk - Resident Evil 3

In GamePro 02/2020 fliehen wir vor Nemesis und feiern dabei die besten Spiele der Dekade. Klingt komisch, ist aber so. In der Titelstory werfen wir nämlich einen Blick auf das Remake zu Resident Evil 3, bevor wir euch auf 22 Seiten die 100 besten Spiele der letzten zehn Jahre präsentieren - ganz subjektiv von der Redaktion ausgewählt.

Noch mehr Highlights im neuen Heft

Ein Tag mit Yu Suzuki: Wir haben uns mit Yu Suzuki zu einem Stadtrundgang in Aachen getroffen.

Gefährliche Spiele-Hypes: Wir erklären, wie Hypes funktionieren und warum wir ihnen so gern auf den Leim gehen.

NeoGeo Arcade Stick Pro: Die teuerste Heimkonsole der 90er-Jahre untergebracht in einem Arcade Stick - kann das funktionieren?

Retro Hall of Fame: Donkey Kong Country: Nintendos SNES-Affenbande hält Einzug in unsere Hall of Fame.

Videos auf DVD: Wie immer findet ihr auf der DVD Tests, Previews und Specials. Diesmal unter anderem zu Star Wars Jedi: Fallen Order, Shenmue 3, Google Stadia und natürlich zur Retro Hall of Fame.

