GamePro 03/2020 - ab 5.2. am Kiosk - Doom Eternal

In GamePro 03/2020 wird es höllisch brutal, wenn wir uns für die Titelstory zu Doom Eternal durch Dämonenhorden ballern und sägen. Erfahrt, was die Fortsetzung besser macht und welche Ziele sich die Macher gesteckt haben. Dazu gibt's ein Höllen-Special, 13 Seiten Vorschau auf Top-Spiele 2020 und die neuen Konsolen sowie natürlich wieder jede Menge Tests und interessante Magazin-Artikel.

Noch mehr Highlights im neuen Heft

Super Mario Bros. - Ein glorreicher Fehlschlag: Wir beleuchten die Hintergründe zur ersten großen Spieleverfilmung.

Was macht ein gutes Cyberpunk-Spiel aus?: Geht mit uns der Frage auf den Grund, ob es ein Rezept für das perfekte Cyberpunk-Spiel gibt.

Making of Dragon Age: Folgt uns zu den Ursprüngen des Drachenzeitalters. So entstand Biowares grandioses Rollenspiel.

Retro Hall of Fame: Fable: Lionheads Gut/Böse-Rollenspiel hält Einzug in unsere Hall of Fame.

Videos auf DVD: Wie immer findet ihr auf der DVD Tests, Previews und Specials. Diesmal unter anderem zu den kommenden Spiele-Blockbustern, den Geheimtipps 2020 und natürlich zur Retro Hall of Fame.

