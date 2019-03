GamePro 4/2019 - ab 6.3. am Kiosk! - Geliebte Postapokalypse

In GamePro 4/19 entführen wir euch in die Postapokalypse. Neben Tests zu Far Cry New Dawn und Metro: Exodus erwarten euch in der 25-seitigen Titelstory-Strecke interessante Specials zum Thema Endzeit, Katastrophen und Weltuntergang. Außerdem bekommt ihr in der aktuellen Ausgabe natürlich wie gewohnt jede Menge weitere Tests, Previews und interessante Specials geboten.

Noch mehr Highlights im neuen Heft

Postapokalypse: Auf 25 Seiten erwarten euch neben Tests zu Far Cry New Dawn und Metro: Exodus interessante Endzeit-Specials.

Hinter den Pixeln: Erfahrt in unserem Special, wer der mysteriöse Mr. Friendly ist und was er mit Half-Life zu tun hat.

Der digitale Weltkrieg: Warum sind Kriegsspiele so erfolgreich? Wir nehmen das Phänomen Krieg in Videospielen unter die Lupe.

PlayStation 5: Wie stark wird Sonys nächste Konsole? Wir gehen den aktuellsten Hardware-Gerüchten nach.

Specials und Reportagen: Postapokalyptische Brettspiele, Pandemien, So gefährlich ist der Cordyceps-Pilz für Menschen, Die Welt nach der Bombe, Der Reiz der Postapokalypse, Hinter den Pixeln: Mr. Friendly, Der digitale Weltkrieg, GamePro Elements: Bäume, Gerüchteküche: PlayStation 5, Retro Hall of Fame: Contra Hard Corps.

Videos auf DVD: Wie immer findet ihr auf der DVD Tests, Previews und Specials. Diesmal unter anderem zu Anthem, Far Cry New Dawn, The Division 2, Devil May Cry 5, Kingdom Hearts 3, Apex Legends, Ace Combat 7 und natürlich zur Retro Hall of Fame.

