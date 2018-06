GamePro 8/2018 - ab 4.7. am Kiosk! - Anthem

In GamePro 8/18 berichten wir, was euch in Biowares neuem Online-Koop-Shooter Anthem erwartet. Wird das Spiel der erwartete Destiny-Killer? Und welchen Einfluss hat die Rollenspielerfahrung des Entwicklerstudios auf das ambitionierte Projekt? Zudem gibt es natürlich eine Nachlese der wichtigsten Titel der E3: In großen Previews lest ihr die wichtigsten Neuigkeiten zu Spielen wie Battlefield 5, The Last of Us: Part 2, Resident Evil 2 Remake, Cyberpunk 2077 oder Assassin's Creed: Odyssey. Außerdem bekommt ihr in der aktuellen Ausgabe wie gewohnt jede Menge Tests und interessante Specials.

Noch mehr Highlights im neuen Heft

Anthem: Jede Menge Antworten: Wie spielt sich der Online-Shooter? Kommen auch Solospieler auf ihre Kosten? Und wieviel Rollenspiel steckt eigentlich drin?

Cyberpunk 2077: Endlich beendet CD Projekt Red die Geheimniskrämerei! Erfahrt bei uns, was euch in dem Mega-Action-Rollenspiel erwartet.

The Last of Us: Part 2: Das erste Spielmaterial schockt mit schonungsloser Gewaltdarstellung - will Entwickler Naughty Dog nur provozieren?

Assassin's Creed: Odyssey: Ein Jahr nach Assassin's Creed: Origins erscheint schon das nächste Assassin's Creed. Kann das wirklich gutgehen?

Specials und Reportagen: Hinter den Pixeln: Die Videospiele und der Brexit, GamePro Elements: Berge, Retro Hall of Fame: Onimusha.

Videos auf DVD: Wie immer findet ihr auf der DVD Tests, Previews und Specials. Diesmal unter anderem zu The Crew 2, Assassin's Creed: Odyssey, Vampyr, Onrush, Agony, Dark Souls History und natürlich zur Retro Hall of Fame.

