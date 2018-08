GamePro 9/2018 - ab 8.8. am Kiosk! - Resident Evil 2

In GamePro 9/18 geben wir euch einen großen Ausblick auf das zeitgemäße Remake des Horrorklassikers Resident Evil 2: Was hat sich geändert, was bleibt beim Alten? Zudem dürft ihr euch auf eine achtseitige Preview-Strecke zu Darksiders 3 freuen: Wir waren exklusiv bei den Entwicklern in Texas zu Besuch und haben Furys Metroidvania-Abenteuer ausgiebig angespielt. Außerdem bekommt ihr in der aktuellen Ausgabe natürlich wie gewohnt jede Menge Tests, Previews und weitere interessante Specials.

Noch mehr Highlights im neuen Heft

Resident Evil 2: Wir haben das Remake angespielt und berichten von unseren Erlebnissen im Polizeipräsidium von Raccoon City.

Darksiders 3: Exklusivbesuch in Texas! Wir haben die Entwickler getroffen und mit Fury fiese Monster verdroschen.

Octopath Traveler: Japan-Fans sollten sich das nicht entgehen lassen! Das JRPG nach klassischer Machart bezaubert im Test für die Switch.

Explodierende Produktionskosten: Mit zunehmender Hardware-Power steigen auch die Entwicklungskosten für Spiele.

Specials und Reportagen: Explodierende Produktionskosten, Reaktionen zum bundesweiten Games-Fonds, GamePro Elements: Nahrung, Retro Hall of Fame: Spyro the Dragon.

Videos auf DVD: Wie immer findet ihr auf der DVD Tests, Previews und Specials. Diesmal unter anderem zu Resident Evil 2, Darksiders 3, Fallout 76, Halo Infinite, Death Stranding, Ghost of Tsushima und natürlich zur Retro Hall of Fame.

