GamePro Live auf MAX - Wir spielen The Last of Us

Es ist soweit! Wir haben ein Releasedatum zu The Last of Us Part 2. Und da zeitgleich bekanntgegeben wurde, dass der erste Teil aktuell umsonst bei PS Plus enthalten ist, wollten wir nochmal mit euch in den Fanliebling reinschauen. Zur Auffrischung, aber auch, um einfach ein bisschen über das Thema zu reden und fröhlich über das zu spekulieren, was (oder wer) im zweiten Teil auf uns warten könnte.

Und wir haben viel zu bereden. Zum einen war unser Redakteur Kai gerade in den USA, um zwei Level aus dem Spiel selbst anzuzocken, zum anderen steckt Ann-Kathrin grundsätzlich bis zum Hals in allen Theorien und Gerüchten rund um The Last of Us 2.

Habt ihr eine Frage zu den Comics? Der Sekte aus den Trailern? Oder interessiert euch, wie der Pilz aus Teil eins in der echten Welt existiert? Stellt Ann-Kathrin eure Fragen, sie freut sich, wenn sie endlich mit jemandem darüber sprechen kann.

Seid live dabei beim GamePro-Stream auf MAX

Wann: Mittwochabend, 02. Oktober, ab 17 Uhr

Mittwochabend, 02. Oktober, ab 17 Uhr Wo: Auf unserem Twitch-Kanal MAX - Monsters and Explosions.