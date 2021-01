In eigener Sache: GamePro sucht eine*n Junior Editor (m/w/d)

Du willst Mitglied von einer von Deutschlands größten Videospielwebseiten werden? Dann haben wir da was für dich: GamePro.de sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung in Form eines Junior Editors (m/w/d) für unseren Standort in Berlin.

Was GamePro dir bietet: Als Junior Editor wirst du zu einem vollwertigen Teammitglied und wir helfen dir dabei, zu eine*r noch besseren Online-Redakteur*in zu werden: Wir bringen dir bei, wie du Online-Artikel so recherchierst und aufbereitest, dass sie nicht nur Tausende Leser*innen interessieren, sondern auch unterhalten. Du wirst ausschlaggebend dazu beitragen, GamePro.de immer weiter zu verbessern und mitbestimmen, in welche Richtung wir uns entwickeln - und natürlich in welche Richtung du dich entwickelst.

Das sind deine Aufgaben

Als Teil der GamePro-Redaktion sieht dein Alltag sehr abwechslungsreich aus:

Du recherchierst, verfasst und redigierst Beiträge wie News, Meinungen, Features, Reviews etc. für GamePro.de.

Du erfasst und setzt komplexe Content-Pläne zu deinen Lieblingsspielen um.

Du nimmst an Branchen-Events teil und führst Interviews.

Du optimierst Beitrage für Suchmaschinen und pflegst sie in ein komplexes CMS ein.

Du konzipierst neue Artikelformate und Projekte gemeinsam mit dem Team.

Was wir von dir erwarten

Folgende Voraussetzungen solltest du erfüllen:

Abgeschlossenes Studium und/oder abgeschlossene journalistische Ausbildung (Volontariat oder Journalistenschule), bzw. vergleichbare Berufserfahrung

Praktische journalistische Erfahrungen im digitalen Medienbereich von Vorteil

Umfassende Erfahrung und Kompetenz im Bereich Video- und Konsolenspiele sowie Videospielkultur

Stilsicherheit, journalistische Denke und professionelle Schreibe

Sicheres Gespür für zielgruppengerechte Sprache, hervorragende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie sehr gute Englischkenntnisse

SEO-Kenntnisse und Grundkenntnisse mit Content Management Systemen von Vorteil

Engagement, Kreativität, Belastbarkeit sowie die Fähigkeit zum vernetzten Denken und Handeln

Ausgeprägte Fähigkeit zur Teamarbeit bei gleichzeitig hohem Verantwortungsgefühl

Fähigkeit, hochkomplexe Themen verständlich und unterhaltsam zu vermitteln

Unser Angebot

Eine Vollzeitstelle für unseren Standort in Berlin zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Eine faire Bezahlung

Eine spannende Herausforderung und Aufstiegsmöglichkeiten

Ein sehr gutes Arbeitsklima und abwechslungsreiche Aufgaben in einem dynamischen Unternehmen

Schnelle Kommunikation dank flacher Hierarchien und aktives Mitgestalten von Prozessen

Die Chance und die Ambition, GamePro.de aktiv mitzugestalten und weiterzuentwickeln

Ein vielfältiges Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten

Regelmäßige Team-Events und Firmenfeiern

So bewirbst du dich bei GamePro.de

Das alles klingt wie für dich gemacht? Dann freuen wir uns auf deine vollständige Bewerbung inkl. Anschreiben, Lebenslauf und ggf. 2-3 aussagekräftigen Arbeitsproben aus dem Bereich Gaming. Hier bewirbst du dich bei uns.