Vater baut PC für seine Kinder - das alte Gehäuse ist ihm zu hässlich, also verwandelt er es in ein Kunstwerk

So sieht das coole Comic-Design aus. (Bild: SuccessfulHost6375 auf Reddit)

Alte PC-Gehäuse sind optisch nur selten echte "Hingucker". Ein Gamer-Dad hat den PC, den er für seine Kinder gebaut hat, deshalb einfach selbst bemalt. Das Ergebnis ist so gut, dass die Community es am liebsten kaufen würde.

PC-Gehäuse sieht aus wie aus Borderlands

Darum geht's: Ein Post, den der User mit dem Namen SuccessfulHost6375 vor einigen Tagen im r/pcmasterrace-Subreddit abgesetzt hat, hat in der Folge für ordentlich Aufsehen gesorgt. Fast 300 Kommentare und mehr als 16.000 Likes sprechen eine klare Sprache.

1:38 Der neue Borderlands 4-Trailer von der State of Play

Autoplay

In dem Post stellt der User ein DIY-Projekt vor. Er erzählt, dass er einen günstigen PC für seine Kinder zusammengebastelt hat, damit sie Minecraft spielen können. Da ein altes Gehäuse, das dafür besorgt hatte, ziemlich langweilig aussah, hat er es "einfach" verziert.

Er hat sich dabei für einen Look entschieden, der an Comics, Manga und auch ganz eindeutig an Borderlands erinnert.

Den Post könnt ihr euch hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

In den Kommentaren zeigen sich viele User extrem begeistert von dem Design. Einige möchten das Design am liebsten gleich kaufen, andere bescheinigen ihm das Talent, einen eigenen kleinen Shop für Faceplates aufzuziehen oder bei einer Firma für solche Designs zu arbeiten.

Der Vergleich zu Borderlands ist dem User dabei wohl gar nicht aufgefallen, sonst hätte er laut eigener Aussage andere Farben genutzt. Andere erinnert der Look an das Video zu "Take on Me" von a-ha.

Der Comic-Effekt ist wirklich gut gelungen und nicht wenige User geben an, auf den ersten Blick gedacht zu haben, dass es sich tatsächlich nur um eine Zeichnung und nicht um einen echten PC handelt.

In einem Kommentar gibt der User dann ein paar mehr Hintergründe preis. Er selbst hat offenbar früher Autos lackiert, was den geübten Umgang mit Sprühfarbe erklärt. Die weißen und roten Stellen hat er aufgesprüht, die schwarzen Elemente mit einem Öl-Stift kreiert.

Wie gefällt euch das Design?