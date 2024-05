Gamer-Dad will 15 Jahre alten Spielstand endlich auf 100% bringen - aber sein 4-jähriger Sohn löscht allen Fortschritt

RIP, hier sind 15 Jahre Arbeit verloren gegangen - aber der Vater nimmt es mit Humor. (Bild Spielstand: Reddit / Spartan17492)

Die Speicherstände von Videospielen sind für die meisten von uns mehr als eine reine Datensicherung. Immerhin haben wir teils hunderte Stunden in unsere Lieblingsspiele gebuttert und verbinden auch die ein oder andere Erinnerung damit.

Umso schmerzlicher ist es da, wenn ein besonders geliebtes Safegame verloren geht. So dürfte es wohl auch diesem Vater ergangen sein, dessen 15 Jahre alter Spielstand eines morgens einfach weg war, weil sein 4-jähriger Sohn ihn versehentlich gelöscht hatte.

"Mann, das hast du dir selbst zuzuschreiben"

Bei dem verlorenen Spielstand handelte es sich um eine 15 Jahre alte Speicherdatei von Lego Star Wars: The Complete Saga. Der Vater hatte das Spiel bereits 2009 gekauft, wie er in einem Reddit-Post beschreibt, und seither stets nur mit dem einen Spielstand gezockt.

Entsprechend hingen wohl einige Erinenrungen an genau diesem Spielstand. Wie "Spartan17492" erzählt, hat er etwa seinem inzwischen erwachsenen Bruder damals im Kindesalter das Zocken mit dem Spiel beigebracht.

Nun hatte sich der Redditor eigentlich vorgenommen, den Titel endlich auf 100 Prozent abzuschließen, indem er alle Challenge-Levels absolviert. Und dabei war er sogar schon ziemlich weit: Sein Spielstand prangte bei ganzen 94% Vollständigkeit.

Als er dann allerdings vor einigen Tagen aufstand, um noch ein wenig vor der Arbeit zu Zocken, kam das böse Erwachen: Sein kompletter Spielstand war einfach weg – versehentlich gelöscht von seinem vierjährigen Sohn, der auf der Xbox seines Vaters spielt, wenn der auf Arbeit ist.

Der Redditor fasst seinen Frust darüber treffend mit einem Wort zusammen:

Seufz.

Aber so ärgerlich das Ganze auch ist, der Redditor scheint es ziemlich gefasst aufzunehmen und seinem Sohn keine Schuld an dem Unglück zu geben.

Auf den Kommentar eines weiteren Redditors, der schreibt: "Möge die Macht mit dir sein, deinen Sohn zu umarmen und ihn nicht zurechtzuweisen, wie ältere Generationen das getan hätten. Und dann schau in den Spiegel und sag dir selbst, dass du ein Depp bist, weil du keine anderen Spielstände angelegt und dein Spiel unbeaufsichtigt gelassen hast.", antwortet der Papa gelassen:

"Haha, das ist genau das, was ich getan habe. Nachdem ich realisiert hatte, was passiert war, hab ich mich auf die Couch gesetzt und mir gedacht 'Mann, das hast du dir selbst zuzuschreiben.'"

Viele andere User pflichten in den Kommentaren bei, dass das zwar ärgerlich ist, aber die gesunde Beziehung des Dads zu seinem Kind wichtiger sei. Und immerhin scheint der Papa auch etwas dabei gelernt zu haben.

Wir er nämlich in einem weiteren Kommentar erklärt, hätte sein Sohn sogar fast einen DLC für ein Spiel über die Xbox gekauft, bevor seine Mutter es bemerkt und ihn aufgehalten hat. Der Vater hat die Käufe über die Xbox jetzt beschränkt. Bleibt also zu hoffen, dass er in Zukunft auch mit seinen Spielen vorsichtiger ist.

Habt ihr auch schon mal einen geliebten Speicherstand verloren?