Gamer will eigentlich nur Werkzeug in der Nachbarschaft abholen, kann dann aber eine Gratis-PS2 abgreifen

Reife Gratis-PS2s aus der Nachbarschaft wollen euch kennenlernen (Bild: reddit.com/user/Hrmerder/)!

Falls in einer eurer Nachbarschaftsgruppen irgendwo Werkzeuge angeboten werden, solltet ihr euren Hintern schnellstmöglich dort hinschwingen – egal, ob ihr Werkzeug braucht oder nicht. Es könnte sein, dass dort nämlich nicht nur Werkzeug, sondern auch eine PS2 verschenkt wird, wie es wohl in diesem Fall hier der Fall war.

Nachbar bekommt statt Werkzeug einfach eine voll funktionsfähige PS2 mit Controller und Spiel geschenkt

Darum geht's: Ein Reddit-User namens Hrmerder hat in seiner ehemaligen Nachbarschaftsgruppe auf Facebook per Zufall gesehen, dass eine Person Werkzeug zum Verschenken angeboten hatte. Daraufhin machte sich der Mensch auf den Weg dorthin, das Werkzeug war allerdings schon weg. Dafür hat er aber einfach so eine PlayStation 2-Konsole geschenkt bekommen. Auch nicht schlecht!

2:17 PlayStation - Rückblick-Video - Die Evolution der Playstation: Die PlayStation 2 - Rückblick-Video - Die Evolution der Playstation: Die PlayStation 2

Autoplay

Die Konsole funktioniert tadellos: Der neue Besitzer des altehrwürdigen Klassiker-Geräts musste zwar zunächst noch einen Adapter und ein Stromkabel organisieren, um die Konsole anschließen zu können, aber dann lief sie ohne Probleme. Auch der Controller ließ sich wohl ganz normal bedienen.

Es gibt sogar direkt ein Spiel dazu:

"Sogar noch besser: Es war Ghost Recon drin, was ich damals nie gespielt habe. [...] Ich kann es einfach nicht glauben, dass das passiert ist. Ich sehe Leute immer Sachen wie diese posten, und ich denke jedes Mal, das haben sie erfunden, aber ich schätze, es passiert wirklich einfach."

Hier könnt ihr euch ein paar Bilder der Gratis-PS2 im Original-Reddit-Beitrag ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Was ist das für ein Knopf? Wenn ihr genau hinseht, könnt ihr auf dem dritten Bild eine mysteriöse Aussparung zwischen dem Power- beziehungsweise Reset-Knopf und der Eject-Taste entdecken. Eigentlich dürfte dort gar nichts sein, das hier sieht aber ganz danach aus, als hätte irgendwer einen dritten Button eingebaut, von dem jetzt die Abdeckung fehlt.

In den Kommentaren wird gemutmaßt, dass es sich dabei um eine Hardware-Mod handeln könnte. Bei der PS1 gab es diverse Mods, mit deren Hilfe etwa die Länder-Regionen umgestellt werden konnten. Eine Person vermutet unter dem Original-Beitrag, dass wir es hier womöglich mit einer Mod zu tun hatten, die verhindern sollte, dass der Laser irgendwann den Geist aufgibt.

Kennt ihr vielleicht eine PS2-Mod, die auf einen dritten Knopf zwischen den beiden Original-Buttons setzt?