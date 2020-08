gamescom 2020: Das erwartet euch auf der digitalen Messe

Dieses Jahr ist alles anders, denn aufgrund der Corona-Krise kann die gamescom nur als digitales Event stattfinden. Das ist jedoch auch eine Chance, neues zu tun und noch mehr Gamer*innen zu erreichen. Doch was genau könnt ihr von der digitalen Messe erwarten?

Alle Programme und Shows der gamescom 2020

Am Donnerstag, den 27. August findet die gamescom Opening Night live statt. Das Event, das von Geoff Keighley moderiert wird, bietet euch über 20 Spiele, darunter Weltpremieren. Der Livestream startet mit dem Vorprogramm um 19:30 Uhr.

Am Freitag und Samstag zwischen 20 und 21:30 Uhr findet die gamescom Daily Show statt. Gamestar-Senior Host & Producer Michael Obermeier führt euch durch die Highlights des Tages und stellt die größten Reveals vor. Unterstützung bekommt er dabei von Sängerin und Let's Playerin Lara Trautmann aka Lara Loft. Und um 23 Uhr könnt ihr eine englischsprachige Talkshow mit Comedian und Webby-Preisträger Michael Swaim Michael Swaim rund um die Themen der gamescom verfolgen.

Im Rahmen der gamescom Awesome Indies am Samtag zwischen 19 und 20:30 Uhr dreht sich alles rund um Indie-Spiele. Die Show wird von Brian Altano, Michael Swaim und Tom Marks, den Indie-Experten von IGN, moderiert.

Das gamescom Studio findet jeden Tag statt, die genauen Zeiten entnehmt ihr der Übersicht unten. Bei diesem Format kommen Entwickler zu Wort, die über ihre Spiele sprechen. So erfahrt ihr mehr zu den Highlights der Messe. Die Show wird von Webedias Christian Fritz Schneider (Senior Video Producer bei Gamestar), Ann-Kathrin Kuhls (Video-Host und Producer für den GameStar-YouTube-Kanal), Leonie Baeßler (Moderatorin) und Sebastian Ossowski (ehemaliger Chefredakteur von IGN Deutschland) moderiert.

Ebenfalls interessant ist der gamescom congress am Freitag, den 28. August zwischen 11 und 19 Uhr mit der "Debatt(le) Royale. Die Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker Paul Ziemiak (CDU), Lars Klingbeil (SPD), Linda Teuteberg (FDP), Jörg Schindler (Die Linke) und Michael Kellner (Bündnis 90/Die Grünen) werden dann über Spiele und Digitalpolitik sprechen. YouTube-Star Peter Smits (PietSmiet) und E-Sport-Moderatorin Phylicia Whitney (Flitzi) stellen die Moderatoren dar.

Am Sonntag, den 30. August findet die gamescom 2020 dann mit dem "Best of Show" und den gamescom Awards ihr Ende. Sydnee Goodman, Akeem Lawanson und Daemon Hatfield führen euch durch das Programm und blicken auf die Höhepunkte der digitalen Messe zurück. IGN-Moderatorin Miranda Sanchez wird schließlich die Verleihung des gamescom Awards begleiten.

Die gamescom 2020-Events und ihre Termine und Uhrzeiten in der Übersicht



Hier fassen wir die Termine noch einmal für euch zusammen:

Donnerstag, 27. August 2020

20 Uhr: gamescom Opening Night live mit Geoff Keighley (Vorprogramm bereits ab 19:30 Uhr, After Show ab 21 Uhr)

gamescom Opening Night live mit Geoff Keighley (Vorprogramm bereits ab 19:30 Uhr, After Show ab 21 Uhr) 22 - 0 Uhr: gamescom Studio

Freitag , 28. August 2020

11 Uhr: Politische Eröffnung der gamescom

Politische Eröffnung der gamescom 11 - 19 Uhr: gamescom congress, u.a. mit "Debatt(l)e Royale"

gamescom congress, u.a. mit "Debatt(l)e Royale" 13 - 19 Uhr: gamescom Studio

gamescom Studio 20 - 21:30 Uhr: gamescom Daily Show

Samstag, 29. August 2020

13 - 19 Uhr: gamescom Studio

gamescom Studio 19 - 20:30 Uhr: Awesome Indies

Awesome Indies 20 - 21:30 Uhr: gamescom Daily Show

Sonntag, 30. August 2020

16 - 20 Uhr: gamescom Studio

gamescom Studio 20 - 22 Uhr: gamescom: Best of Show & gamescom awards

Ihr bekommt auf der digitalen Messe also ein spannendes und interessantes Angebot präsentiert. Ihr werdet die Show auf Gamestar und Gamepro und den zugehörigen Kanälen live verfolgen können.

Disclaimer: Webedia ist Mitglied des game-Verbands, der die gamescom mit ausrichtet. Als Medienpartner begleiten Webedia und damit auch gamepro.de die digitale Spielemesse 2020.

Werdet ihr die gamescom live verfolgen? Worauf freut ihr euch am meisten?