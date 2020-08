gamescom 2020-Talk: Außenminister Heiko Maas über Politik und Games

In wenigen Stunden startet mit der Opening Night Live die gamescom 2020, die in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie erstmals digital ausgetragen wird. Neben vielen Spiele-Neuheiten, interaktiven Turnieren und Shows werden auch reichlich Panels zu diversen Themen rund ums Gaming angeboten, die ihr entweder via Livestream oder später im Video verfolgen könnt.

Auch Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) ist zu Gast. In einem Gespräch mit Moderatorin Leonie Benice Baeßler dreht sich alles um "Politische Kommunikation mit Games".

Ab wann wird das Gespräch mit Heiko Maas ausgestrahlt? Termin ist der kommende Freitag, 28. August um 11 Uhr. Zu sehen ist das Video unter anderem auf gamescom now, einem neuen Portal, dass sich ganz der größten digitalen Spielemesse der Welt widmet.

Politische Kommunikation mit Games

Hintergrund des Gesprächs ist eine spielerische Anwendung, genannt Pathways Europe, die das Auswärtige Amt anlässlich der deutsche EU-Ratspräsidentschaft herausgebracht hat.

Die Augmented Reality-App könnt ihr euch bereits kostenlos auf euer Smartphone herunterladen und so eine interaktive Entdeckungsreise durch Europa erleben.

Das Ziel der App, "junge Menschen für die Idee eines freizügigen Europa zu begeistern", ist unter anderem Teil des Gesprächs mit Heiko Maas. In einem Interview erklärt der Bundesaußenminister den Zusammenhang zwischen Videospielen und Europapolitik. Welche gemeinsame Zukunft bietet diese Kombination, wenn ernsthafte Inhalte neu gedacht und kommuniziert werden sollen.

