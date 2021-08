gamescom 2021: Alle Spiele des Xbox-Events in der Übersicht

Microsofts Xbox-Show im Vorfeld der gamescom 2021 ist vorbei und hat uns jede Menge News zu kommenden Spielen gebracht. Hier erfahrt ihr, was es alles in der Show zu sehen gab.

Cloud Gaming kommt auf Xbox One und Series X/S

Cloud Gaming schafft es nun endlich auch auf Xbox One und Xbox Series X/S. Damit reihen sich die Konsolen neben PC, Tablet und Smartphone ein. Damit können Xbox One-Besitzer*innen nun auch endlich Xbox Series X/S Titel via Streaming auf der Xbox One spielen.



Forza Horizon 5 bekommt neues Gameplay und eigenen Xbox-Controller

Forza Horizon 5 hat einen neuen Gameplay-Trailer bekommen, der die ersten acht Minuten des Spiels zeigt. Darin bekommen wir mehr vom Gameplay, den verschiedenen Autos (darunter der Mercedes-AMG ONE und der 2021 Ford Bronco Badlands) und der Vielfalt Mexikos gezeigt.



Außerdem bekommt Forza Horizon 5 einen eigenen Limited Edition Xbox-Controller. Neben einer durchsichtigen gelben Hülle sind blaue, pinke und weiße Akzente gesetzt, darunter Spritzer, die sich über das ganze Design ziehen.





Neues Gameplay zu Dying Light 2

Dying Light 2 hat einen neuen Gameplay-Trailer bekommen. Zu sehen gab es wieder die typischen Parkour-Elemente, die wir schon aus dem ersten Teil kennen und das brutale Kampfsystem. Interessant: Wir können uns mit einem Greifhaken fortbewegen. Dying Light 2 erscheint am 7. Dezember 2021.

Microsoft Flight Simulator

Der Flight Simulator bekommt einen kompetitiven Multiplayer, der im Herbst 2021 erscheint. Bis zu acht Spieler*innen können hier in luftigen Wettrennen gegeneinander antreten.



Das bereits angekündigte World Update 6 soll außerdem Deutschland, Österreich und die Schweitz nochmal schöner machen - dazu wurden im Stream weitere Details verraten. Das Update geht am 7. September 2021 live.

Crusader Kings 3 kommt auf PS5 und Xbox Series X/S

Das Strategiespiel Crusader Kings 3 kommt nun endlich auch auf PS5 und Xbox Series X/S. Ein Releasetermin für die Konsolenversion ist aber noch nicht bekannt.



Was gab es sonst zu zu sehen?

Abseits davon haben Microsoft und Bethesda natürlich noch mehr gezeigt. Hier eine Auflistung von weiteren Ankündigungen:

Sea of Thieves: Das Spiel bekommt in einer Kollaboration mit Borderlands ein neues Schiff in gelb-roten Farben und dem Borderlands-Logo. Das Schiff ist vom 24. August bis 7. September erhältlich.

Das Spiel bekommt in einer Kollaboration mit Borderlands ein neues Schiff in gelb-roten Farben und dem Borderlands-Logo. Das Schiff ist vom 24. August bis 7. September erhältlich. Age of Empires 4: Age of Empires 4 bekommt mit der Blide (Trebuchet), einer Art Katapult, eine neue Belagerungswaffe.

Age of Empires 4 bekommt mit der Blide (Trebuchet), einer Art Katapult, eine neue Belagerungswaffe. Wasteland 3: Im Trailer gab es einen Blick auf den neuen DLC "Cult of the Holy Detonation", der am 5. Oktober 2021 erscheint.

Im Trailer gab es einen Blick auf den neuen DLC "Cult of the Holy Detonation", der am 5. Oktober 2021 erscheint. State of Decay 2: Mit dem kommenden Homecoming-Update bekommt das Spiel eine neue Map und neue Waffen. Das Update erscheint am 1. September 2021.

Mit dem kommenden Homecoming-Update bekommt das Spiel eine neue Map und neue Waffen. Das Update erscheint am 1. September 2021. Stray Blade: Stray Blade verspricht komplexes Nahkampf-Gameplay mit vielen Anpassungsmöglichkeiten und gibt uns einen kleinen Teaser auf einen der Bosskämpfe. Das Spiel erscheint 2022.

Stray Blade verspricht komplexes Nahkampf-Gameplay mit vielen Anpassungsmöglichkeiten und gibt uns einen kleinen Teaser auf einen der Bosskämpfe. Das Spiel erscheint 2022. Psychonauts 2: Zur Feier des Releases am 25. August 2021 hat das Spiel einen Launchtrailer bekommen, der die Charaktere vorstellt.

Zur Feier des Releases am 25. August 2021 hat das Spiel einen Launchtrailer bekommen, der die Charaktere vorstellt. The Gunk: The Gunk hat zwar noch keinen Releasetermin, aber zumindest ein Zeitfenster: Das Spiel soll im Dezember 2021 Day One im Game Pass erscheinen.

Folgende Humble Games Indie-Spiele kommen im Laufe des Jahres direkt zum Release in den Game Pass:

Archvale

Next Space Rebels

Midnight Fight Express

Bushiden

Flynn

unpacking

Signalis

Unsighted

Chinatown Detective Agency

gamescom Termine im Überblick

Die gamescom 2021 beginnt offiziell erst am 25. August 2021, los geht es um 20 Uhr mit der Opening Night Live, moderiert von Geoff Keighley. In der zweistündigen Show sollen über 30 Spiele gezeigt werden. Alle Infos zu den Terminen und Events der gamescom 2021 findet ihr in unserer Übersicht.

Was war euer Highlight von Microsofts Xbox-Show?