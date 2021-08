The Gunk - Das Xbox-Exclusive der Steamworld-Macher hat Release-Zeitraum

Mit The Gunk lassen die Entwickler*innen von Image & Form ihre Steamworld-Wurzeln hinter sich und wagen sich an ein Xbox-exklusives, neues Franchise. Im Vorfeld der gamescom 2021 wurde jetzt nicht nur neues Gameplay zum Action-Titel gezeigt, sondern auch ein Releasezeitraum bekannt gegeben.

The Gunk bekommt neues Gameplay und einen Release-Zeitraum

Wann erscheint The Gunk? Einen genauen Releasetermin hat The Gunk zwar noch nicht, aber immerhin wissen wir nun, dass das Spiel im Dezember 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S und PC erscheinen wird. Xbox Game Pass-Abonnenten bekommen The Gunk gleich am Launch-Tag.

Hier könnt ihr euch das neue Gameplay anschauen:

Worum geht's im Spiel eigentlich? In The Gunk soll es um zwei Freunde gehen, im Weltraum herumreisen und mit ihrer Truppe aus Plünderern Ressourcen "sammeln" (also stehlen), um sie dann weiterzuverkaufen. Während dieser Plündertour landen sie auf einem vermeintlich toten Planeten, auf dem der Parasit "Gunk" sein Unwesen treibt. Und dann geht's um die Frage: Helfen oder nicht helfen?

Kollege Tobi freut sich bereits auf The Gunk und hat das Action-Adventure schon im Rahmen von FYNG vorgestellt:

