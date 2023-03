Gamescom 2023 mit 10% mehr Ausstellern und Comeback eines 'großen Unternehmens'

Die gamescom 2023 soll noch mehr Aussteller und ein großes Comeback bieten.

Die gamescom rappelt sich langsam aber sicher wieder auf. Nach einer Corona-bedingten Pause ist die Messe in Köln bereits letztes Jahr wieder zurück gekehrt. Auch dieses Jahr erwartet euch wieder eines der größten Gaming-Events überhaupt. Die Macher erklären jetzt, dass wir uns wohl auf noch mehr freuen können.

Gamescom 2023 freut sich über mehr Anmeldungen und Rückkehr eines großen Namens

Offenbar wird die gamescom 2023 noch einmal deutlich größer, als es 2022 der Fall war. Zumindest, wenn die Anmeldungen der Aussteller so weitergehen wie bisher.

10 % mehr Anmeldungen: In einem Statement der Organisator*innen der gamescom 2023 heißt es, dass sich in der sogenannten Early Bird-Phase jetzt schon 10 % mehr Aussteller als letztes Jahr angemeldet haben.

Diese Early Bird-Phase ermöglicht es den Spiele-Firmen, sich schon frühzeitig für einen Stand auf der Messe zu registrieren. Das Vorab-Commitment wird mit vergünstigten Preisen belohnt. Das geht natürlich auch immer noch später, kann aber schon mal Tendenzen zeigen.

Wer ist alles dabei? Das wurde bisher noch nicht verraten. Bisher gibt es noch keinerlei Ankündigungen zu den einzelnen Ausstellern und welche Firmen kommen und welche nicht. Das dürfte aber natürlich noch zeitig vor dem Start der Messe geschehen.

Ein großer Name kehrt zurück: In demselben Statement von Koelnmesse-CEO Oliver Frese heißt es auch noch, dass wohl mindestens ein größeres Comeback ansteht. Eines der großen Unternehmen, die letztes Jahr nicht am Start waren, würden dieses Jahr wieder zur gamescom kommen.

"Ohne zuviel verraten zu wollen, verspreche ich, dass sich die Community auf das eine oder andere große Unternehmen freuen kann, das letztes Jahr nicht dabei war." (via: VGC)

Wer könnte das sein? Da fallen uns direkt zwei Kandidaten ein: Sowohl Sony als auch Nintendo sind der letzten gamescom im Jahr 2022 fern geblieben. Es könnte also gut sein, dass eines dieser beiden Unternehmen (oder vielleicht sogar beide) bei der gamescom 2023 ihr Comeback feiern. Allerdings wissen wir schon, dass beide nicht bei der E3 2023 mit dabei sind.

Welche großen Namen wollt ihr unbedingt auf der gamescom 2023 sehen, worauf hofft ihr?