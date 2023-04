gamescom 2023-Ticketverkauf gestartet und das sind die Preise

Der Ticketverkauf für die gamescom 2023 ist gestartet.

Vom 23. bis zum 27. August 2023 findet in Köln die gamescom statt. Die Koelnmesse als Veranstalter hat am Mittwoch den Vorverkauf für die Tickets gestartet und so ist auch bekannt, welche Preise in diesem Jahr für den Besuch der größten deutschen Messe für Videospiele fällig werden.

Hier könnt ihr die Tickets ordern: Besucht dafür die offizielle Seite der gamescom. Ein Kauf vor Ort ist nicht möglich.

Das sind die Preise für die gamescom 2023-Tickets

Im Folgenden findet ihr eine Übersicht der Preise an den Besuchertagen von Donnerstag bis Sonntag:

Ticketart Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Tagesticket 27,00 Euro 27,00 Euro 36,00 Euro 27,00 Euro Ermäßigt 19,50 Euro 19,50 Euro 28,00 Euro 19,50 Euro Familie 60,00 Euro 60,00 Euro 75,00 Euro 60,00 Euro Abendticket

(ab 16 Uhr) 9,00 Euro 9,00 Euro 11,00 Euro 9,00 Euro

Die ermäßigten Tickets gelten für: Schüler, Studenten, Auszubildende, Rentner, Senioren ab 65 Jahre, Schwerbehinderte, freiwillig Sozialdienstleistende (FSJ/FÖJ). Ein entsprechender Nachweis ist mitzubringen.

Infos zum Familienticket: Das Ticket gilt für maximal fünf Personen, davon maximal zwei Erwachsene und mindestens ein Kind im Alter von 7-12 Jahren.

Preisanstieg im Vergleich zum Vorjahr

Wie die Seite GamesWirtschaft in einem Tweet aufzeigt, wurden alle Ticketpreise im Vergleich zum Vorjahr erhöht:

Der größte Preisanstieg betrifft die Tagestickets für den gamescom-Samstag. Musstet ihr 2022 noch 30, 50 Euro bezahlen, werden in diesem Jahr 36,00 Euro fällig. Für die Messetage Donnerstag und Freitag wurden die Preise im Verhältnis leicht angehoben.

gamescom 2023-Start mit großer Show

Neben den Messetagen, findet auch in diesem Jahr wieder die Opening Night Live statt. Der genaue Termin ist Dienstag, der 22. August von 20-22 Uhr deutscher Zeit.

Moderiert von Host Geoff Keighley, werden während der Gaming Show neue Spiele vorgestellt und Infos zu bereits bekannten Titeln von Entwickler*innen präsentiert. Zudem werden die gamescom Awards verliehen.

Werdet ihr die gamescom 2023 besuchen und wie schätzt ihr die Preise für die Tickets ein?