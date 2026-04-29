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Neue Spiele von der gamescom latam: So seht ihr die „Countdown“-Show am 1. Mai live & alle Highlights auf FYNG!

Am 1. Mai startet der gamescom latam Countdown! Erlebt Trailer, News und die neuesten Spieleveröffentlichungen.

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Jürgen Horn
29.04.2026 | 13:28 Uhr


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Am 1. Mai startet der gamescom latam Countdown! Erlebt Trailer, News und die neuesten Spieleveröffentlichungen. Am 1. Mai startet der gamescom latam Countdown! Erlebt Trailer, News und die neuesten Spieleveröffentlichungen.

Streicht euch den 1. Mai 2026 im Kalender an und schaltet um 19:00 Uhr auf den Kanälen der gamescom ein. Dann startet nämlich der große „Countdown“. Das ist die Flaggschiff-Show der gamescom latam! Hier bekommt ihr exklusive Einblicke, Spieleankündigungen und Eindrücke direkt aus São Paulo auf eure Bildschirme gebeamt

gamescom-Feeling schon im Mai!

Nach der Show geht es bei uns nahtlos weiter! Direkt im Anschluss, pünktlich um 20:00 Uhr, servieren wir euch auf unserem FYNG-Kanal das große Highlight-Video aller Höhepunkte der Show.

So verpasst ihr garantiert nichts und bekommt die besten Momente der Show perfekt zusammengefasst serviert.

Für alle, die das Event noch nicht auf dem Radar haben: Die gamescom latam (in São Paulo vom 29.04. bis 03.05.2026) ist das größte Games-Event in ganz Lateinamerika! Das Event (hier findet ihr den YouTube-Channel für den Stream dazu) bietet daher den gewohnten Mix aus Spiele-Releases, E-Sport-Turnieren und dem integrierten BIG Festival, das als wichtigster Wettbewerb für Indie-Entwickler der gesamten Region fungiert.

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