So gut fängt 007 First Light die echte James-Bond-Atmosphäre ein

Als noch junger und ungestümer James Bond verdient ihr euch hier erst noch den 007-Titel.

Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe immer die charakteristische Titelmelodie im Kopf, wenn man mir gegenüber James Bond erwähnt. Und kaum ein Film der Reihe kommt ohne hochkarätige Musikuntermalung mit speziellem Titelsong aus.

Da braucht sich der neueste Teil, das heiß erwartete Action-Adventure 007 First Light, nicht hinter seinen Leinwand-Vorbildern verstecken. Denn niemand Geringeres als Lana Del Rey hat dieses Mal den Titelsong beigesteuert.

Und auch Bond selbst ist nicht irgendein generisches Gesicht, sondern wird besonders passend vom jungen irischen Schauspieler Patrick Gibson verkörpert.

Top-Schauspieler, hochklassige Musik und das perfekte Bond-Feeling

Warum all das und einiges mehr so gut zur Atmosphäre des Spiels beiträgt und das Game somit zu weit mehr als nur einem digitalen Ableger der Bond-Reihe macht, erfahrt ihr in den folgenden Absätzen.

Patrick Gibson: Der perfekte Rohdiamant für den MI6

Vergesst hier den geleckten Meisterspion, dem nie auch nur ein Haar verrutscht und der einfach zu gut für diese Welt ist. In 007 First Light bekommt ihr vielmehr einen Bond, der noch Ecken und Kanten hat. Ein junger, aufstrebender, aber auch noch nicht voll ausgeprägter Agent, der sich seinen 00-Status erst noch hart verdienen muss!

Patrick Gibson verkörpert im Spiel ideal den jungen Nachwuchs-Agenten!

Der irische Schauspieler Patrick Gibson verkörpert diesen jungen, ungestümen und erfolgshungrigen Rekruten mit einer solchen Energie, dass es kein Wunder ist, dass ihn viele Fans bereits als heißen Kandidaten für den nächsten "echten" Kino-Bond handeln!

Er bringt genau die richtige Mischung aus jugendlicher Verletzlichkeit, rohem Charme und aufblitzender Härte mit, um sofort als junger Bond zu überzeugen. Wenn ihr mit ihm eure ersten Schritte in der gnadenlosen Welt der Spionage macht, spürt ihr in jeder Cutscene, dass hier gerade eine Legende geboren wird: und ihr seid dabei!

Hier im Video seht ihr ein Interview mit Patrick Gibson:

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Lana Del Rey: Ein Titelsong, der Kino-Atmosphäre atmet

Wie schon eingangs erwähnt: Was wäre ein James-Bond-Abenteuer ohne ein episches Intro und einen eigens dafür geschaffenen Titelsong? Wir erinnern uns noch gut an legendäre Hits wie „Goldfinger“, „Live and Let Die“, „Skyfall“ oder zuletzt „No Time to Die“.

Ein echtes Bond-Abenteuer braucht also zwingend auch einen echten Titelsong. Und dass IO Interactive hier niemand Geringeres als Weltklasse-Künstlerin Lana Del Rey an Bord geholt hat, zeigt, in welcher Liga dieses Spiel spielt.

Ihr glaubt das nicht? Dann hört es euch den Song „First Light“ einfach hier an!

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Nur zur Einordnung: Ein solches musikalisches Highlight ist normalerweise den millionenschweren Kinofilmen vorbehalten! Wenn Lanas melancholische, unverwechselbare Stimme auf die orchestrale Meisterschaft von Bond-Soundtrack-Legende David Arnold trifft, stellen sich sofort die Nackenhaare auf.

Der Song ist düster, glamourös und zu 100 % ein starkes James-Bond-Titelthema, das sich vor den bisherigen Hits nicht zu verstecken braucht.

Lenny Kravitz als Bond-Bösewicht? Wie cool ist das denn!

Ebenso wichtig wie Soundtrack und der Bond-Darsteller ist bei jedem 007-Abenteuer freilich der große Gegenspieler! Und hier liefert 007 First Light einen absoluten Casting-Coup, mit dem vorher sicher niemand gerechnet hat.

Der herrlich überzogene Piratenkönig Bawma wird von Lenny Kravitz verkörpert.

Rockstar Lenny Kravitz schlüpft in die Rolle des charismatischen sowie exzentrischen Antagonisten! Er bringt hier als afrikanischer „Piratenkönig“ Bawma eine starke Präsenz und brutale Coolness in die Rolle, die einen harten Kontrast zu den klassischen „verrückten Wissenschaftler“ oder „megalomanischer Wirtschaftsboss“-Tropes bietet.

Seine Auftritte, beispielsweise im Reveal-Trailer, wo er Leute an seine Krokodil-Haustiere verfüttert, sprühen nur so vor Style und Arroganz. Einen cooleren Schurken hatte die Bond-Welt schon lange nicht mehr.

Den besagten Trailer gibt’s übrigens hier:

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Lizenzierte Traumautos: Die echten PS-Monster geben Vollgas

Bond-Filme sprechen stets auch Fans von schnellen und luxuriösen Autos an. Und auch hier liefert 007 First Light voll ab! Ihr bekommt echte, lizenzierte Luxuskarossen und Sportwagen im Spiel!

Hier im Video seht ihr den Reveal des ikonischen Aston Martin Valhalla:

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Und das ist für die Atmosphäre freilich ein Turbo, denn Bond entkommt seinen Feinden schließlich nicht in einem generischen Kleinwagen. Wenn ihr euch nach einer hitzigen Mission in der finalen Fluchtsequenz hinter dem Steuer eines röhrenden PS-Monsters schwingt, ist das Bond-Action und Adrenalin in reinster Form!

Der Plan platzt immer: dynamisches Gameplay wie im Film

Die Atmosphäre eines Bond-Films lebt davon, dass nie alles optimal glattgeht. Genau dieses Gefühl fängt das Gameplay von 007 First Light optimal ein. Ihr bekommt hier keine Schleich-Simulation vorgesetzt, sondern spielt den dynamischen und actionreichen Ablauf eines Bond-Films nach.

Erst das Schleichen, dann die Action: 007 First Light lässt die Spannung zusehends eskalieren.

Ihr startet eure Infiltration elegant und nach Plan, knackt Sicherheitstüren, bequatscht misstrauische Zeitgenossen und schaltet Wachen lautlos aus. Doch wenn der Plan unweigerlich platzt, zwingt euch das Spiel zur Improvisation.

Die Spannung entlädt sich nahtlos in kompromissloser Action. Aus dem gewieften Spion wird in Sekundenbruchteilen ein Actionheld, der im Kugelhagel ums Überleben kämpft. Dieser organische Mix aus Stealth und Shooter-Eskalation macht jeden eurer Einsätze zu einem unvorhersehbaren Spionage-Thriller.

Hier im Video seht ihr, was gemeint ist:

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Globetrotter-Feeling: Die Welt ist nicht genug

Zu guter Letzt gehört zum Bond-Vibe freilich das elegante Jetset-Leben. 007 First Light schickt euch nicht in graue, austauschbare Lagerhallen. Eure Missionen führen euch rund um den Globus.

Unter anderem braust ihr in halsbrecherischem Tempo durch vormals beschauliche Bergregionen.

Ihr infiltriert elitäre High-Society-Casinos, schleicht über die Decks millionenschwerer Superyachten und kämpft euch durch verschneite Bergfestungen. Jeder Schauplatz strotzt nur so vor Luxus, Geheimnissen und dieser ganz speziellen, gefährlichen Eleganz, die das Agententhriller-Genre so speziell macht.

All diese starken Features sprechen klar für 007 First Light als vollwertiges Mitglied der Bond-Familie. Hier bekommt ihr kein lieblos hingeschludertes Lizenzprodukt zu einem Kino-Blockbuster: Vielmehr schreit das Spiel geradezu, irgendwann als Kino-Blockbuster verwertet zu werden!