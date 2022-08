gamescom 2022: Alle Ankündigungen der Opening Night Live

Mit der Opening Night Live ist die gamescom 2022 offiziell eingeläutet. In der knapp zweistündigen Eröffnungsshow mit Moderator Geoff Keighley haben wir allerhand Infos zu mehr als 35 Spielen bekommen. Alles, was es während der Show zu sehen gab, findet ihr hier in unserer Zusammenfassung.

Das sind die Highlights der gamescom ONL 2022

DualSense Edge

Darum geht's: Sony hat ihren neuen Pro Controller für PS5 vorgestellt, der auf den Namen DualSense Edge hört. Der Fokus des Controllers liegt auf Customization, sodass ihr ihn so anpassen könnt, wie ihr wollt. Ihr könnt auch verschiedene Profile speichern.

The Lords of the Fallen

Darum geht's: The Lords of the Fallen kehrt als Reboot/Fortsetzung des düsteren Soulslike-Actiontitels zurück. Die Story spielt diesmal über tausend Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils und swchickt uns wieder in eine riesige düstere Welt, die in das Reich der toten und das der Lebenden aufgeteilt ist. Ihr könnt das Spiel sowohl alleine als auch im Koop mit einer zweiten Person bestreiten.

Hogwarts Legacy

Darum geht's: Gerade erst wurde Hogwarts Legacy auf das nächste Jahr verschoben, trotzdem gibt es frisches Material zum Spiel im Harry Potter-Universum zu sehen. Diesmal geht es um die dunklere Seite der Zaubereiwelt, denn die verbotenen Flüche spielen eine Rolle. Allen voran: Cruciatus.

Atlas Fallen

Darum geht's: Das neue Spiel Atlas Fallen des deutschen Entwicklerstudios Deck13 (unter anderem bekannt für The Surge) hat sich in einem ersten Trailer gezeigt. Die namensgebende Welt Atlas wird von ihren Göttern unterjocht und wir spielen darin einen selbst erstellten Charakter der niedrigsten Arbeiterklasse. Bewaffnet mit einem magischen Handschuh können wir verschiedene Waffen herbeizaubern und jederzeit im Kampf wechseln. Atlas Fallen ist sowohl im Koop als auch Solo spielbar und erscheint 2023.

Sonic Frontiers

Darum geht's: Sonic Frontiers zeigt sich in einem neuen Trailer zum Open World-Racer mit dem blauen Igel und verrät außerdem sein Releasedatum: Den 8. November 2022.

Dying Light 2-DLC

Darum geht's: Das Zombiespiel Dying Light 2 bekommt mit Bloody Ties seinen ersten Story-DLC, der sich im Trailer gezeigt hat. Der DLC erscheint am 13. Oktober 2022.

The Callisto Protocol

Darum geht's: Lange müssen wir nicht mehr auf den geistigen Dead Space-Nachfolger The Callisto Protocol warten. Bereits im Dezember können wir uns ordentlich an der Konsole gruseln. Ein neuer Trailer zeigt jetzt mehr vom Spiel inklusive der blutigen Mechanik, mit der ihr Körperteile abtrennt.

Dead Island 2

Darum geht's: Schon vor wenigen Tagen wurde auf Amazon der Release des lange in der Versenkung verschwundenen Dead Island 2 geleakt. Mit einem neuen Trailer hat der Zombie-Titel jetzt ganz offiziell sein Release angekündigt: Der 3. Februar 2023.

Lies of P

Darum geht's: Im düsteren Soulslike Lies of P erkunden wir eine viktorianische Welt und müssen uns knackigen Kämpfen a la Bloodborne stellen. Das Spiel kommt direkt zum Release 2023 in den Game Pass. Besucher*innen der gamescom können Lies of P außerdem direkt auf der Messe anspielen.

Das war außerdem auf der Opening Night Live zu sehen

Everywhere: Das neue Spiel des ehemaligen R für PS5 und Xbox Series X/Sockstar-Chefs Leslie Benzies bietet uns mehrere Welten und einen Release 2023.

Das neue Spiel des ehemaligen R für PS5 und Xbox Series X/Sockstar-Chefs Leslie Benzies bietet uns mehrere Welten und einen Release 2023. Dune Awakening: Das Open World-Survival-MMO wurde mit einem CGI-Trailer vorgestellt.

Das Open World-Survival-MMO wurde mit einem CGI-Trailer vorgestellt. Moving Out 2 wurde mit einem neuen Trailer angekündigt.

wurde mit einem neuen Trailer angekündigt. Tales from the Borderlands: Von Gearbox wird es ein neues Tales from the Borderlands geben. Das Spiel erscheint im Oktober 2022.

Von Gearbox wird es ein neues Tales from the Borderlands geben. Das Spiel erscheint im Oktober 2022. Tortuga: A Pirates Tale hat einen Trailer bekommen.

hat einen Trailer bekommen. Marauders wurde mit einem kurzen Trailer vorgestellt.

wurde mit einem kurzen Trailer vorgestellt. Der Destiny 2-DLC Lightfall wurde im Trailer vorgestellt und erscheint am 28. Februar 2023.

wurde im Trailer vorgestellt und erscheint am 28. Februar 2023. Goat Simulator zeigt seine abgedrehte Action im Trailer. Release: 17. November 2022

zeigt seine abgedrehte Action im Trailer. Release: 17. November 2022 Moonbreaker: Das neue Spiel der Subnautica-Macher*innen setzt nicht auf Unterwasserwelten sondern ein rundenbasiertes Strategiespiel mit SciFi-Setting. Der Early Access startet am 29. September 2022.

Das neue Spiel der Subnautica-Macher*innen setzt nicht auf Unterwasserwelten sondern ein rundenbasiertes Strategiespiel mit SciFi-Setting. Der Early Access startet am 29. September 2022. Return to Monkey Island: Das Spiel erscheint am 19. September 2022.

Das Spiel erscheint am 19. September 2022. Under the Waves : Das Unterwasserspiel, das von Quantic Dream gepublished wird wurde gezeigt.

: Das Unterwasserspiel, das von Quantic Dream gepublished wird wurde gezeigt. Friends vs Friends : Der neidlich blutige Shooter wurde im Trailer vorgestellt.

: Der neidlich blutige Shooter wurde im Trailer vorgestellt. Stranded: Alien Dawn : Das Survivalspiel hat einen Trailer bekommen und erscheint im Oktober im Early Access.

: Das Survivalspiel hat einen Trailer bekommen und erscheint im Oktober im Early Access. Homeworld 3 erscheint Anfang 2023.

erscheint Anfang 2023. Genshin Impact bekommt mit 3.0 ein neues großes Update.

bekommt mit 3.0 ein neues großes Update. Honkai: Star Rail ist ein neues rundenbasiertes RPG mit Anime-Optik.

ist ein neues rundenbasiertes RPG mit Anime-Optik. High on Life: Im Shooter von einem der Rick & Morty Schöpfer kämpfen wir zusammen mit sprechenden Waffen.

Im Shooter von einem der Rick & Morty Schöpfer kämpfen wir zusammen mit sprechenden Waffen. Hardspace Shipbreaker erscheint am 20. September für PS5 und Xbox Series X/S.

erscheint am 20. September für PS5 und Xbox Series X/S. The Expanse: Das neue Telltale-Spiel zeigt sich im Trailer mit Gameplay und erscheint im Sommer 2023.

Das neue Telltale-Spiel zeigt sich im Trailer mit Gameplay und erscheint im Sommer 2023. Killer Clowns From Outer Space: The Game erscheint Anfang 2023 und läuft ab sofort in der Beta.

erscheint Anfang 2023 und läuft ab sofort in der Beta. Scars Above hat einen neuen Trailer bekommen.

hat einen neuen Trailer bekommen. Wyrdsong wurde im Trailer vorgestellt.

wurde im Trailer vorgestellt. Age of Empires 4 bekommt das neue Addon Ottomans and Malians kostenlos am 25. Oktober.

bekommt das neue Addon Ottomans and Malians kostenlos am 25. Oktober. Gotham Knights erscheint früher als ursprünglich angekündigt, nämlich am 21. Oktober.

erscheint früher als ursprünglich angekündigt, nämlich am 21. Oktober. Where Winds Meet: Der Actiontitel im China der Kaiserzeit zeigt sich im Trailer.

Der Actiontitel im China der Kaiserzeit zeigt sich im Trailer. Park Beyond hat einen neuen Gameplay-Trailer bekommen und erscheint 2023

hat einen neuen Gameplay-Trailer bekommen und erscheint 2023 Warhammer: Darktide : Der Koop-Titel hat einen neuen Trailer bekommen und erscheint am 30. November 2022.

: Der Koop-Titel hat einen neuen Trailer bekommen und erscheint am 30. November 2022. Blacktail : Im Hexenspiel sind wir mit Pfeil und Bogen unterwegs. es erscheint im Winter 2022.

: Im Hexenspiel sind wir mit Pfeil und Bogen unterwegs. es erscheint im Winter 2022. Phantom Hellcat : Der Action-Sidescroller war im Trailer zu sehen.

: Der Action-Sidescroller war im Trailer zu sehen. Crossfire X bekommt ein neues Update.

bekommt ein neues Update. Dorfromantik : Das Spiel erscheint auf Nintendo Switch am 29. September 2022.

: Das Spiel erscheint auf Nintendo Switch am 29. September 2022. The Outlast Trials bekommt eine Closed Beta vom 28. Oktober bis 1. November.

bekommt eine Closed Beta vom 28. Oktober bis 1. November. The Finals bekommt bald einen Playtest.

bekommt bald einen Playtest. Hideo Kojima stellte kein Spiel sondern einen Podcast vor.

Es gibt jetzt ein Pokémon-Auto mit Gaming-Features. Ja wirklich.

gamescom award 2022

Auch die ersten Auszeichnungen der diesjährigen gamescom awards wurden während der ONL bereits vergeben. Hier sind die Gewinner der verschiedenen Kategorien:

gamescom 2022 - Alle weiteren Infos

Die Opening Night Life 2022 markierte nur den Beginn der diesjährigen digitalen gamescom. Wollt ihr die Show selbst nochmal nachholen, könnt ihr das auf dem YouTube-Kanal der gamescom tun. Wollt ihr derweil wissen, welche Entwickler*innen und Publisher auf der Messe vertreten sein werden, findet ihr hier unsere Aussteller-Liste zur gamescom 2022. Daneben kehrt auch die Indie Arena Booth in diesem Jahr zurück.

