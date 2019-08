In wenigen Wochen beginnt mit der gamescom in Köln die größte Videospiel-Publikumsmesse der Welt. Bereits am Abend davor findet die gamescom: Opening Night statt, eine Show, auf der es zahlreiche Ankündigungen und Weltpremieren geben soll.

Wichtige Fragen & Antworten zur Opening Night

Wann findet die Eröffnung statt? Am Abend des 19. August ab 20:00 Uhr deutscher Zeit

Wo findet die Eröffnung statt? Auf dem Gelände der Kölnmesse.

Wie kann ich das sehen? Entweder per Live-Stream oder auch vor Ort. Es gibt ein begrenztes Ticket-Kontingent unter diesem Link.

Was erwartet uns da? Laut der offiziellen Pressemitteilung ein "Mix aus Präsentationen von Weltpremieren und Ankündigungen spannender Neuheiten". Außerdem werden offenbar auch Entwickler auf der Bühne sein, darunter Hideo Kojima, der etwas zu Death Stranding präsentieren wird.

Welche Publisher haben sich angekündigt?

Insgesamt haben sich mehr als 15 Publisher für die gamescom: Opening Night angekündigt

2K

Activision

Bandai Namco

Bungie

Capcom

Electronic Arts

Epic Games

Google Stadia

Koch Media/Deep Silver

Microsoft

Private Division

Sega

Square Enix

Sony

THQ Nordic

Ubisoft

Durch den Abend wird Geoff Keighley führen, den viele von euch als Spiele-Journalisten und u.a. als Erfinder der Preisverleihung "Game Awards" kennen dürften.

Werdet ihr euch die gc-Eröffnung anschauen?