Gamescom-Sale bei MediaMarkt: Jetzt Controller, Headsets & PS5-SSDs günstig sichern

MediaMarkt hat kurz vor dem Start der gamescom am 24. August einen großen Gaming-Sale mit dem Titel „Gaming-Wahnsinn in Köln – Erlebe die ultimativen Messe-Angebote“ gestartet. Unter den Deals finden sich eine Menge Gaming-Hardware, sowohl für den PC als auch für Konsolen, und natürlich auch einige Spiele. Die Aktion läuft noch bis 9 Uhr am 29. August. Hier ein paar der Highlights:

Hier findet ihr die Übersicht über sämtliche Sonderangebote des Sales:

Bevor ihr euch für den Kauf der WD Black SN850 entscheidet, solltet ihr allerdings wissen, dass ihr bei MediaMarkt momentan auch die ebenfalls sehr gut für PS5 geeignete Samsung 980 Pro inklusive Heatsink günstig bekommt. Die Version mit 1 TB gibt es für 111€, die 2-TB-Version für 199€. In Tests und Benchmarks schneidet die WD Black SN850 meist ein kleines bisschen besser ab, in der Praxis ist der Unterschied allerdings kaum wahrnehmbar. Unserer Meinung nach könnt ihr daher beruhigt auch zum günstigeren Modell greifen.

Was die Spiele-Deals angeht, solltet ihr außerdem nicht vergessen, dass neben dem Gaming-Sale zur gamescom bei MediaMarkt gerade auch noch der PlayStation Summer Sale läuft, in dem ihr große Hits für PS4 und PS5 im Angebot bekommt. Beispielsweise gibt es Horizon Forbidden West für nur 24,99€. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Mehr zum Thema PlayStation Sale bei MediaMarkt: Aktuelle PS4- & PS5-Hits jetzt günstig sichern