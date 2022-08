PlayStation Sale bei MediaMarkt: Aktuelle PS4- & PS5-Hits jetzt günstig sichern

Bei MediaMarkt läuft gerade der Super PlayStation Summer Sale, in dem ihr zahlreiche PS4- und PS5-Spiele günstig im Angebot bekommt, darunter auch große Exklusivhits. Selbst noch ziemlich aktuelle Spiele aus 2022 wie Horizon: Forbidden West und Gran Turismo 7 gibt es zu sehr günstigen Preisen. Hier kommt ihr zur Übersicht über die Deals:

Die Spiele werden in der Regel versandkostenfrei geliefert. Hier haben wir euch einige Highlights herausgesucht:

Horizon Forbidden West ab 24,99€

Das Open-World-Actionspiel Horizon Forbidden West ist nochmal ein gutes Stück größer und schöner als der ohnehin schon großartige Vorgänger. Es wird aber nicht nur die riesige und abwechslungsreiche Spielwelt hervorragend in Szene gesetzt, auch beim Gameplay wurde manches verbessert. Insbesondere die Kämpfe sind noch spannender und anspruchsvoller geworden, was nicht zuletzt an der Vielfalt der Maschinenwesen liegt, mit denen wir es zu tun bekommen. Schwächer als Teil 1 ist Horizon Forbidden West nur bei der Story: Die neue Weltuntergangsgeschichte ist nicht mehr ganz so spannend wie die bereits im Vorgänger gelüfteten Geheimnisse der alten Zivilisation.

Gran Turismo 7 ab 24,99€

Das im Frühjahr erschienene Gran Turismo 7 hat uns im Test nicht zuletzt deshalb begeistert, weil es nach dem multiplayerlastigen Gran Turismo Sports wieder eine umfangreiche und motivierende Solo-Kampagne bietet. Daneben glänzt das Rennspiel sowohl durch seine hervorragende Fahrphysik als auch durch sein tolles neuen Wettersystem. Auch der Umfang ist sehr ansehnlich: Schon zum Release gab es mehr als 400 Fahrzeuge und 34 Strecken. Kritikwürdig ist hingegen das Fortschrittssystem: Manche der Wagen sind sehr teuer. Wenn man sich die nötige Währung im Spiel und ohne Mikrotransaktionen verdienen will, kann das eine Weile dauern.

Uncharted Legacy of Thieves Collection für 22,99€

Mit der Uncharted Legacy of Thieves Collection bekommt ihr die beiden PS4-Hits Uncharted 4: A Thief’s End und Uncharted: The Lost Legacy in einer technisch verbesserten Remastered-Version für PS5. Uncharted 4 verschafft der Geschichte rund um den Draufgänger Nathan Drake ein würdiges, spektakulär inszeniertes Finale, das uns um die ganze Welt führt, von New Orleans und Panama über Schottland und Italien bis nach Madagaskar. Im Spin Off The Lost Legacy hingegen übernehmen wir die Rolle der bereits aus früheren Serienteilen bekannten Abenteurerinnen Nadine Ross und Chloe Frazer, mit denen wir eine kompaktere Schatzsuche in Indien erleben.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (PS5) für 26,99€

Das Spin Off Miles Morales ist gerade in der PS5-Version nochmal deutlich hübscher als der Open-World-Hit Marvel’s Spider-Man für die PS4. Nicht nur gibt es neue Details, die auch auf große Distanz noch gut zu erkennen sind, ihr könnt euch auch zwischen hübschen Rytracing-Spiegelungen oder flüssigen 60 fps im Performance-Modus entscheiden. Was das Gameplay angeht, kommen mit Miles Morales einige neue Fähigkeiten wie zum Beispiel Elektro-Angriffe und die Möglichkeit, sich kurzzeitig unsichtbar zu machen, ins Spiel. Ansonsten folgt der Ableger weitgehend der Formel des ohnehin schon sehr guten Originals.

Weitere Angebote (Auswahl):