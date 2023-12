GameTube schenkt Sternstunden: Spenden-Stream hilft Kindern in Not

Euer Christbaum im Spenden-Stream: Der Fritz

Das Jahr 2023 war abermals ein von Krisen geprägtes. Der Ukraine-Krieg, die Krise in Nahost, steigende Preise und damit verbundene wirtschaftliche Ängste belasten viele Familien. Darunter leiden vor allem Kinder. Deshalb sammeln wir von GameTube (das sind Daniel, Fritz und Michi aus dem GameStar Video-Team plus Martin Le) auch dieses Jahr wieder Spenden im Rahmen eines großen Charity-Livestreams. Vier (oder mehr) Stunden lang verbringen wir dabei mit euch einen gemütlichen Vorweihnachtsabend mit viel Spiel und Spaß - und etwas Glück sogar mit einem tollen Preis für euch.

Wann und wo findet der Stream statt?

GameTube schenkt Sternstunden beginnt am 13. Dezember 2023 um 18:00 Uhr auf Twitch.tv/GameTube und dem YouTube-Kanal von GameTube und läuft voraussichtlich bis 22:00 Uhr oder etwas länger.

Wem kommen die Spenden zugute?

Wie schon 2019 bis 2021 sammeln wir Spenden für die Aktion Sternstunden e.V., die schon seit 30 Jahren weltweit durch verschiedene Projekte und Organisationen Kindern in Not hilft. Die Spenden laufen dabei über die Plattform Betterplace.org, die auch eine Spendenquittung ausstellen. In den bisherigen Streams konnten wir durch die großartige Hilfe und hohe Spendenbereitschaft über 150.000 Euro sammeln.

Was gibt’s im Stream zu sehen?

Zusammen mit lieben Gästen wie etwa Julius Busch und Ann-Kathrin Kuhls aus dem Video-Team spielen Daniel, Michi, Fritz und Martin von GameTube für und mit euch lustige Multiplayer-Spiele. Außerdem stellen wir ein für alle Mal fest, welcher der beste Weihnachtsfilm ist, spielen eine Pen&Paper-Runde mit dem fantastischen Ben & Paper und verlosen eine PlayStation 5. Stellt euch also auf einen gemütlichen Vorweihnachtsabend zusammen mit uns ein!

Gibt’s auch was zu gewinnen?

Ja, wie immer gibt’s wieder ein tolles Geschenk, das wir über den Stream und auf Twitter und Instagram verlosen. Sony PlayStation hat eine PlayStation 5 gestiftet (danke!). Mehr Infos zur Verlosung gibt’s im Stream am 13.12. ab 18:00 Uhr.

Diese PS5 kann euch gehören. Wie ihr sie gewinnen könnt, erfahrt ihr im Stream



Wir von GameTube wollen uns schon jetzt für eure Aufmerksamkeit bedanken und würden uns wünschen, dass ihr das gerne weiterverbreitet. So können wir hoffentlich alle zusammen Kindern in Not ein schönes Weihnachtsfest ermöglichen!