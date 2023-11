Gaming-TV mit über 500€ Rabatt: 65 Zoll Smart TV mit 120Hz und HDMI 2.1 für PS5 im Angebot

Bei MediaMarkt gibt's den 65 Zoll 4K-TV Hisense U77HQ jetzt stark reduziert. Noch dazu könnt ihr euch 100€ Cashback sichern.

Ihr wollt einen großen Fernseher, der hervorragend fürs Gaming mit PS5 und Xbox Series X geeignet ist und trotzdem nicht viel kostet? Kein Problem: Bei MediaMarkt gibt’s den 65 Zoll großen 4K-TV Hisense U77HQ jetzt für nur 749€ (UVP: 1299€). Das ist ohnehin schon ein günstiger Preis, durch eine parallel laufende Cashback-Aktion könnt ihr aber sogar noch 100€ zurückbekommen, sodass ihr effektiv bei 649€ landet:

Falls ihr es lieber eine Nummer kleiner und noch günstiger hättet, könnt ihr euch übrigens für nur 549€ die 55-Zoll-Version holen. Auch in diesem Fall gibt es 100€ Cashback von Hisense, sodass ihr effektiv sogar nur 449€ zahlt. Allerdings ist dieses Angebot bereits fast ausverkauft und nur noch in bestimmten Regionen verfügbar. Ob eure Region dazu gehört, erfahrt ihr direkt auf der Produktseite:

Frühe Black Friday-Angebote bei MediaMarkt

In den Bunten Black Deals bei MediaMarkt gibt es auch günstige Gaming-Angebote, zum Beispiel ein Bundle mit dem DualSense Controller und EA Sports FC 24.

Beide Angebote stammen aus einer größeren MediaMarkt-Aktion namens „Bunte Black Deals“, die noch bis zum 10. November läuft und schon mal einen Vorgeschmack auf den großen Black Friday Sale bieten soll. Neben weiteren günstigen 4K-Fernsehern findet ihr hier beispielsweise Handys sowie eine ganze Reihe von Gaming-Deals, darunter etwa ein Bundle mit dem Sony DualSense PS5-Controller und EA Sports FC 24. Hier erfahrt ihr mehr:

Was bietet der 4K-Fernseher Hisense U77HQ?

Der Hisense U77HQ bietet nicht nur eine gute Bildqualität für einen kleinen Preis, sondern dank HDMI 2.1 auch eine tolle Gaming-Performance.

Hoher Kontrast & FALD: Für seinen moderaten Preis bietet der Hisense U77HQ eine erstaunlich hohe Bildqualität. Sein Kontrast ist durch sein VA-Panel ohnehin schon recht hoch, kann aber durch Full Array Local Dimming sogar noch weiter erhöht werden. Bei Full Array Local Dimming (FALD) ist der Bildschirm in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln geregelt wird, was eine bessere Darstellung von Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen ermöglicht.

Hohe Helligkeit & leuchtende Farben: Mit teuren OLED-TVs kann der Hisense U77HQ beim Kotnrast zwar trotzdem nicht ganz mithalten, dafür besitzt er aber eine sehr hohe Spitzenhelligkeit von bis zu 1.000 cd/m2. Dadurch kann er mit HDR für leuchtende Farben sorgen. Um die Farbdarstellung zusätzlich zu verbessern, setzt er wie die QLED-TVs vom Samsung Quantum Dots ein.

Toll fürs Gaming mit PS5: Fürs Gaming ist der Hisense U77HQ sehr gut geeignet. Das liegt zum einen an seinem 120Hz-Display und den beiden HDMI-2.1-Anschlüssen, durch die ihr mit der PS5 oder der Xbox Series X Spiele in 4K-Auflösung bei bis zu 120 fps genießen könnt. Zum anderen fällt der Input Lag mit circa 7 bis 8 ms sehr niedrig aus, wodurch ihr in temporeichen Multiplayer-Gefechten schnell reagieren könnt. Auch VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden unterstützt.

