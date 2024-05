Spieler erfüllt sich Traum vom eigenen Gaming-Café im Jemen, wird von Reddit gefeiert und bekommt Geldspenden und Racing-Lenkrad geschenkt

Dieser Redditor baut ein ganz besonderes Gaming-Café im Jemen auf (Bild: reddit.com/user/maho90).

Im Jemen herrschen aktuell äußerst widrige Bedingungen für Jugendliche, die einfach nur in Ruhe aufwachsen und vielleicht ein paar Spiele zocken oder ins Internet gehen wollen. Aber zum Glück gibt es Leute, die ihnen einen Raum geben, in dem sie sich entfalten und sogar noch etwas lernen können. Vorhang auf für die Geschichte dieses Redditors, der die Herzen der Community erweicht und begeistert hat.

Das Wichtigste in Kürze: Im Jemen herrschen schwierige Bedingungen – nicht nur, aber vor allem auch für Jugendliche.

Redditor maho90 eröffnet ein Internet- und Gaming-Café dort.

Spiele wie GTA 5, aber auch kostenlose STEM-Kurse werden angeboten.

Die Reddit-Community ist begeistert und unterstützt ihn mit Geld und Equipment.

Gaming-Café im Jemen wird von der Reddit-Community unterstützt, die Equipment wie Lenkräder schickt

Darum geht's: Vor gut zwei Jahren hat Redditor maho90 einen Beitrag veröffentlicht, der für sehr große Begeisterung gesorgt hat: Er blickte zurück auf ein Jahr, nachdem er sich den Traum erfüllt hat, ein Internet- und Gaming-Café im Jemen zu eröffnen. Das war aber natürlich mit einigen Schwierigkeiten verbunden. Vor allem die Elektrizität und der Generator sind wohl immer wieder ausgefallen.

Im Jemen herrscht Bürgerkrieg: Die Huthi-Rebellen liefern sich Kämpfe mit der Regierung und laut dem Auswärtigen Amt ist "die Gewährleistung der Sicherheit durch staatliche Behörden nicht gegeben". Insbesondere vor der Küste im Roten Meer kommt es immer wieder zu Piratenangriffen, aber auch im Landesinneren wird die Lage wohl vor allem durch Kampfhandlungen, Kriminalität und schlechte Infrastruktur bestimmt.

Reddit-Community reagiert begeistert: Der Beitrag stieß auf sehr viel Gegenliebe und Support. Viele Menschen haben nicht nur ihren Zuspruch geäußert und den Gründer in seinem Projekt bestärkt, sondern auch handfeste Hilfe angeboten. Mittlerweile gibt es zum Beispiel einen gofundme-Link, über den das Gaming-Café unterstützt werden kann. Viele Leute haben aber zum Beispiel auch Grafikkarten, Kopfhörer oder RGB-Tastaturen gespendet:

Was wird da gezockt? Da die meisten PCs nicht unbedingt die allerbesten sind, werden in erster Linie Spiele gespielt, die nicht so hardwarehungrig sind. Das waren vor einiger Zeit vor allem GTA 5 auf niedrigen Einstellungen, Counter-Strike GO oder Ghost Recon Wildlands. Aber auch Autorennspiele erfreuen sich großer Beliebtheit. Ein Redditor hat sogar ein Lenkrad für Racing Games gespendet:

Nicht nur Spiele, sondern auch Bildung: Eigentlich wäre das Projekt auch als simples Gaming- und Internet-Café schon beeindruckend, aber maho90 geht noch ein paar Schritte weiter. Er bietet zum Beispiel kostenlose STEM-Kurse an, in denen sich Jugendliche in naturwissenschaftlichen Bereichen weiterbilden können.

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) entspricht in etwa den deutschen MINT-Fächern, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

Wir können nur hoffen, dass maho90 sein Café auf ewig weiter betreiben kann und dass sich auch weiterhin viele Leute finden, die das coole Projekt unterstützen. Einen Ort zu bieten, an dem nicht nur gelernt wird, sondern an dem man in schweren Zeiten auch einfach nur Spaß haben kann, klingt geradezu unbezahlbar.

Wie findet ihr das Gaming-Café und findet ihr es auch so cool, dass die Community es so massiv unterstützt? Was ist euer Traum-Projekt?