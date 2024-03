Top-Headset für PS5 im Angebot: 300 Stunden Akku und toller Sound zum Spitzenpreis!

Das HyperX Cloud Alpha Wireless ist ein tolles Gaming-Headset, das nicht nur durch die lange Akkulaufzeit überzeugt.

Bei MediaMarkt laufen gerade die Gaming Days, durch die ihr eine Menge Gaming-Hardware von Controllern über Monitore und PS5-SSDs bis hin zu Headsets günstiger bekommt. Mit dabei ist das mit PS5, PS4 und PC kompatible Wireless Gaming-Headset HyperX Cloud Alpha, das nicht nur tollen Sound, sondern auch einen riesigen Akku bietet.

Ihr könnt das hochwertige Headset jetzt für nur 135€ statt 229,99€ (UVP) und somit stattliche 41 Prozent günstiger abstauben. Noch günstiger bekommt ihr es laut Vergleichsplattformen nirgendwo, allerdings ist Amazon bereits mit dem Preis von MediaMarkt mitgezogen:

Der MediaMarkt-Sale läuft prinzipiell noch bis 8:59 Uhr am 25. März (also am Montagmorgen). Einzelne Angebote können aber natürlich schon vorher ausverkauft sein. Amazon wird das Angebot vermutlich ungefähr gleichzeitig mit dem Konkurrenten beenden.

Das HyperX Cloud Alpha Wireless: Top Gaming-Headset mit riesigem Akku

Das HyperX Cloud Alpha Wireless mit dem mitgelieferten Zubehör: Die Wireless-Verbindung erfolgt über den USB-Dongle.

Über eine Woche Dauerbetrieb: Die auf den ersten Blick herausragendste Eigenschaft des HyperX Cloud Alpha Wireless ist seine gigantische Akkulaufzeit. Stolze 300 Stunden verspricht der Hersteller. Dieser Wert wird in der Praxis tatsächlich erreicht, allerdings nur bei halber Lautstärke. Bei voller Lautstärke sind es immerhin rund 170 Stunden und somit noch immer mehr als eine ganze Woche ununterbrochener Betrieb.

Toller Sound mit guter Ortung: Am wichtigsten ist aber natürlich, dass das HyperX Cloud Alpha auch beim Sound überzeugt. Der satte Bass bringt Explosionen in Spielen druckvoll rüber. Auch die Mitten, die etwa für Dialoge wichtig sind, werden sehr akkurat wiedergegeben. Etwas weniger akkurat sind die Höhen, was für ein Gaming-Headset aber normal ist. Dafür lassen sich Geräusche sehr gut verorten, sodass ihr erkennt, aus welcher Richtung sich Feinde nähern.

Mikro mit Geräuschunterdrückung: Ein echter Pluspunkt des HyperX Cloud Alpha Wireless ist zudem das Mikrofon. Die Stimme wird deutlich klarer wiedergegeben als bei vielen Konkurrenten. Selbst Sonys PS5-Headset Pulse 3D und sogar dem neuen Sony Pulse Elite ist das Cloud Alpha in dieser Hinsicht deutlich überlegen. Die Geräuschunterdrückung funktioniert ebenfalls gut, eure Mitspieler*innen werden also nicht durch Lärm in eurer Umgebung gestört.

Ihr wollt noch mehr günstige Sonderangebote oder spannende Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung finden? Dann schaut auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbei oder werft einen Blick auf diese Artikel: