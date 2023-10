Gaming-Headsets für PS5 & Switch: Amazon-Bestseller am Prime Day zum halben Preis abstauben

Jetzt könnt ihr zwei der beliebtesten Gaming-Headsets bei Amazon günstig abstauben.

Am 2. Prime Day 2023 könnt ihr zwei der beliebtesten Gaming-Headsets bei Amazon im Sonderangebot bekommen. Das eine ist das Logitech G432, das gerade auf Platz 1 der Amazon-Bestsellerliste für PS5-Headsets steht. Es ist um stolze 58 Prozent reduziert und kostet somit nur noch schlappe 37,90€ statt 89,99€ (UVP).

Das andere ist das HyperX Cloud II, das gerade in der grauen Version den ersten Platz der PC-Headsets und in der roten Version den zweiten Platz der PS5-Headsets belegt. In beiden Fällen bekommt ihr 50 Prozent Rabatt und bezahlt somit noch 49,99€ statt 99,99€.

Es handelt sich dabei um kabelgebundene Headsets, die neben dem PC sowohl mit PS4 und PS5 als auch mit Nintendo Switch und Xbox kompatibel sind. Die Angebote laufen prinzipiell bis zum Ende des Prime Day am 11. Oktober um 23:59 Uhr, könnten aber auch schon früher ausverkauft sein.

Logitech G432 vs. HyperX Cloud 2: Welches Headset ist besser?

Das Logitech G432 bietet eine gute Qualität für seinen Preis und ist dem HyperX Cloud 2 bei den Höhen überlegen.

Mit Kabel, aber dafür hohe Qualität: Sowohl das HyperX Cloud 2 als auch das Logitech G432 liefern eine tolle Qualität für einen geringen Preis. Zwar müsst ihr bei beiden Headsets mit einem Kabel leben, dafür bekommt ihr aber auch Sound auf einem Niveau, das ihr selbst bei deutlich teureren Wireless Headsets selten findet. Noch dazu verfügen beide über gute Mikrofone für glasklare Verständlichkeit im Game Chat. Auch hierin sind sie vielen teuren Wireless Headsets überlegen.

Unterschiede: Die Qualitätsunterschiede zwischen den beiden Headsets sind gering. Das HyperX Cloud 2 liefert mit seinen 53-mm-Treibern etwas mehr Druck beim Bass, das mit 50-mm-Treibern ausgestattete Logitech G432 gibt dafür Höhen akkurater wieder und ist etwas ausgewogener. Bei den Sound-Experten von rtings.com schneidet das HyperX Cloud 2 in der Kategorie Gaming-Headset insgesamt knapp besser ab, mit 7,6 zu 7,4 Punkten.

Das HyperX Cloud 2 verfügt im Vergleich zum Logitech G432 über die größeren Treiber und die satteren Bässe.

Surround Sound und App: Übrigens bieten beide Headsets prinzipiell 7.1 Surround Sound. Dieser funktioniert allerdings nur, wenn ihr die Headsets per USB anschließt, und nicht beim Anschluss per Klinkenstecker an einen Controller. Bei Verwendung am PC bietet das Logitech G432 zudem den Vorteil, dass hier das Feinjustieren per App möglich ist.

