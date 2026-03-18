Hunderte Nintendo Switch und Playstation 5 Spiele jetzt zum Hammerpreis bei MediaMarkt

Ich muss beichten, dass mein Pile of Shame immer größer wird und wahrscheinlich wird sich das in nächster Zeit nicht gerade bessern. Wegen der vielen coolen Angebote bei MediaMarkt juckt es mir in den Fingern, mir endlich Spiele wie Silent Hill f, Clair Obscur: Expedition 33 oder Pokémon Legenden: Z-A zu schnappen.

Immerhin gibt es eine gefühlt endlose Auswahl an Games gerade zum Hammerpreis und ihr solltet auch einmal einen Blick in das Angebot werfen!

Diese Spiele solltet ihr besser nicht verpassen:

Nintendo Switch Spiele im Angebot:

Sichert euch Pokémon Legenden: ZA für eure Switch oder Switch 2!

Diese Playstation 5 Spiele bekommt ihr bei MediaMarkt!

Silent Hill f: Erlebt die Reihe mal ganz anders!

Nach 26 Jahren Spielgeschichte kommt eine große Änderung in die Reihe – denn zum ersten Mal befinden wir uns nicht in dem US-Städtchen Silent Hill, sondern in Japan!

Hier schlüpft ihr in die Rolle von Shimizu Hinako, einer Schülerin aus der abgelegenen Bergstadt Ebisugaoka. Nach einem Streit mit ihrem Vater flüchtet sie zu ihren Freunden, als sich plötzlich dicker Nebel über den Ort legt und groteske Monster erscheinen.

15:44 Silent Hill f krempelt die Serie gehörig um - stolpert dabei aber zeitweise über die eigenen Füße

Wer Silent Hill Spiele kennt, weiß, dass dieses Game euch nicht einfach erschrecken will. Hier wird über die Geschichte, die Musik sowie die Handlung eine gruselige Atmosphäre aufgebaut, die einen schauern lässt!

Zudem dreht sich wieder einmal alles darum, Rätsel zu lösen und Stück für Stück zu erfahren, was in Ebisugaoka so vor sich geht. Währenddessen erfahren wir nicht nur viel über das Frauenbild in Japan der 60er Jahre, sondern auch viel über familiäre Erwartungen und Verpflichtungen, Mobbing in der Schule und Freundschaften sowie Religion und Volksglaube.

Lieber etwas gemütlicher unterwegs?

Dann ist möglicherweise Pokémon: Pokopia genau das Richtige für euch! Gestrandet in einer euch zu Beginn unbekannten Region beginnt ihr, die teils zerstörten und verlassenen Gebiete wieder aufzubauen. Dabei schlüpft ihr in die Rolle eines Dittos und ihr macht es euch zur Aufgabe, Habitate zu errichten, damit immer mehr Pokémon zurückkommen und euch bei alltäglichen Aufgaben unterstützen können!

1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

So kann euch zum Beispiel Bisasam beibringen Gras wachsen zu lassen, Shiggy lehrt euch Aquaknarre und Glumanda zündet euch jede Kerze und jedes Lagerfeuer an! Zudem vereint Pokopia das cozy Spielerlebnis aus Animal Crossing und Stardew Valley. Ihr kümmert euch um das Wohlbefinden der anderen Pokémon, erfüllt ihnen Wünsche und vieles mehr.

Nebenher könnt ihr aber auch Gemüse anpflanzen, Häuser bauen oder ihr errichtet das zerstörte Pokécenter wieder neu! Also eines kann ich euch versprechen: Hier wird euch definitiv nicht allzu schnell langweilig. Dennoch fühlt sich das Spiel auch keineswegs nach Stress an. Man hat – außer bei manchen Wünschen der anderen Pokémon – keinerlei Zeitlimits. Das heißt, dass ihr einfach alles in eurem Tempo machen könnt!