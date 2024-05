Spieler bestellt seinen ersten Gaming-PC online und bekommt ihn in einem klatschnassen Karton geliefert

So sollte ein neuer Gaming-PC natürlich nicht bei uns ankommen (Bild: reddit.com/user/Thegodfather424).

Wer sich einen PC online bestellt, hofft natürlich drauf, dass das gute Stück unbeschadet zuhause ankommt. Was wirklich niemand will, ist ein zertrümmertes Gerät in Einzelteilen aus dem Karton fischen oder – fast noch schlimmer – einen nassen Karton geliefert bekommen. Genau das ist aber dieser Person hier passiert, die sich ihren ersten richtigen Gaming-PC bestellt hat.

Das Wichtigste im Überblick: Person bestellt Gaming-PC online und erhält ihn in einem nassen Karton

Besonders mysteriös: Innenkarton völlig nass, äußerer Karton intakt und zwischendrin kein Verpackungsmaterial

Trotz Schäden am Karton funktioniert der PC einwandfrei

Empfehlungen: Filmen des Auspackens teurer Elektronik, Schäden dokumentieren, Kontakt zum Händler aufnehmen



Böse Überraschung: Neuer Gaming-PC wird in nassem Karton geliefert

Darum geht's: Eine äußerst unangenehme Überraschung hat dieser Mensch hier erlebt, der auf Reddit von seinem Schicksal berichtet. Dabei hätte alles so schön sein können. Er hatte sich online seinen ersten, bereits komplett zusammen gebauten PC bestellt und das Gerät dann auch per Post bekommen. Allerdings war der zweite Karton, der in dem ersten steckte, völlig nass und dadurch auch schon ziemlich beschädigt.

So sieht das auf den beiden Bildern aus, die Redditor Thegodfather424 geteilt hat:

Link zum Reddit-Inhalt

Dass zwischen dem größeren, äußeren Karton und dem inneren, kleinen keinerlei Verpackungsmaterial eingepackt wurde, wirkt dabei auch schon mysteriös und verdächtig. Dass aber der innere Karton klatschnass ist, während man beim äußeren überhaupt nichts davon bemerkt, setzt dem Ganzen die Krone auf.

Immerhin handelt es sich hier um ein wertvolles Produkt. Wir wissen zwar nicht genau, um welchen PC es sich handelt, aber der günstigste Komplett-PC, den es bei Newegg mit einem Yeyian-Phoenix-Case gibt, kostet knapp 1.500 US-Dollar. Umgerechnet entspricht das ungefähr 1.380 Euro.

Aber, die gute Nachricht: Der PC scheint trotzdem unbeschadet bei dem Autor des Beitrages angekommen zu sein. Zumindest wurde er laut Angaben des Redditors in Betrieb genommen und funktioniert bisher. Allerdings bleibt fraglich, ob es so eine gute Idee ist, das Gerät überhaupt angeschlossen und ausprobiert zu haben.

Das sollte man in so einem Fall tun:

Idealerweise filmt ihr das Auspacken von besonders teuren Elekrtogeräten, die per Post zu Euch gelangen. Sollte irgendetwas kaputt gegangen sein, habt ihr so definitive Beweise, dass ihr nicht daran Schuld seid.

Zumindest Fotos von äußerlichen Schäden an der Verpackung solltet ihr in jedem Fall machen. Falls diese eindeutig erkennbaren Schäden wirklich umfangreich sind, könnt ihr auch direkt schon bei der Ankunft des Pakets die Annahme verweigern.

Ansonsten müsst ihr euch beim Händler melden, bei dem ihr das Gerät bestellt habt. Der sollte dann die nötigen Schritte für euch in die Wege leiten sollte. Eventuell kann es auch Sinn machen, sich sowohl beim Verkäufer als auch bei der Versand-Firma (wie zum Beispiel UPS in diesem Fall) zu melden.

Fraglich bleibt natürlich, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass der innere Karton so dermaßen nass eingepackt wurde. Irgendwer muss das doch eigentlich gemerkt und das Teil trotzdem so in den anderen Karton gesteckt haben.

Ende gut, alles gut? Wenigstens bahnt sich die Lösung des Problems bereits an: Der Redditor hat sich bei Newegg, dem Versandhändler gemeldet. Und ein Mitarbeiter der Firma reagiert bereits darauf, sogar innerhalb von Reddit in den Kommentaren unter dem Beitrag. Es ist also davon auszugehen, dass die Person ihr Geld zurück bekommt oder zumindest nichts bezahlen muss, falls der PC durch die Feuchtigkeit den Geist aufgeben sollte.

Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr so einen Karton aufmacht? Ist euch schon mal so etwas ähnliches passiert und macht ihr immer Fotos oder gar Videos bei solchen Lieferungen?