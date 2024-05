'Muss eine Beta-PS6 sein': Sammler kauft gebrauchte PS1, aber bekommt stattdessen angemaltes NES

Hier seht ihr das super seltene Sony Nintendo Play Entertainment Station-System. (Bild: reddit.com/user/ComfortableAmount993)

Manche Scams sind so witzig, dass man einfach nur noch darüber lachen kann. Irgendwer hat hier zum Beispiel seine NES-Konsole angemalt und als PS1 verkauft. Zur großen Überraschung der Person, die das Ganze als gebrauchte PlayStation erstanden hat. Sie dürfte nicht schlecht gestaunt haben, als sie gesehen hat, was sie sich da wirklich gegönnt hatte. Es hat wohl auch ein bisschen gedauert, bis überhaupt realisiert wurde, was das ist.

"Steht PlayStation drauf": Gebrauchte PS1 entpuppt sich nach Kauf als angemaltes NES

Die allererste PlayStation gibt es nicht mehr im normalen Handel. Wer sich das gute Stück also ins Regal stellen oder damit die altehrwürdigen Klassiker zocken will, der muss den Gebraucht-Markt bemühen. Der birgt allerdings natürlich die eine oder andere Gefahr, wie wir hier sehen. Manche davon fallen allerdings eher witzig als wirklich gefährlich aus.

So wie in diesem Fall: Selbstverständlich ist es ärgerlich, wenn ihr eine PS1 kaufen wollt, und dann etwas anderes bekommt. Aber wenn es sich dabei um eine so liebevoll selbst angemalte NES-Konsole wie diese hier handelt, kann man dem Verkäufer kaum böse sein. Immerhin wurde nicht nur die Farbe angepasst (offenbar mit einem blauen Filzstift?), sondern auch draufgeschrieben, was es sein soll.

"Ein Freund von mir hat eine PlayStation bestellt und das ist, was er bekommen hat."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: In den Kommentaren überschlagen sich die Scherze förmlich. Da ist mehrfach die Rede davon, dass doch PlayStation drauf steht und das Ganze dementsprechend doch kein Problem sein dürfte. Viele andere scherzen, ob die PS1 hier auf Wish oder Temu bestellt wurde, jemand anders wirft ein, sie sehe eher nach Etsy aus.

Vielleicht sogar besser? Wieder andere weisen darauf hin, dass der Käufer womöglich sogar Glück gehabt haben könnte. Immerhin seien NES-Konsolen teilweise sogar nur deutlich teurer zu haben, als das bei PS1-Geräten der Fall ist. Je nach Preis könnte hier also vielleicht ein echtes Schnäppchen gemacht worden sein.

Wie kam es wohl dazu? Zu gerne wüssten wir, was es mit dem eigenwilligen Custom-Design hier auf sich hat. Wurde das NES von einem frustrierten Kind umgestaltet, um auch endlich eine eigene PlayStation zu haben, oder war das Ganze vielleicht einfach nur ein Scherz-Geschenk? Und wusste die verkaufende Person womöglich selbst überhaupt nicht, dass das keine PS1 ist, oder handelt es sich tatsächlich um einen absichtlichen Betrug?

Jetzt seid ihr dran: Was glaub ihr, hat sich hier zugetragen? Und wie hättet ihr darauf reagiert, wenn ihr hier Käufer*in gewesen wärt?