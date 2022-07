Ankündigung: PlayStation 1-Themenwoche auf GamePro.de

In der kommenden Woche vom 18. bis 22. Juli steigen wir auf GamePro.de in die Zeitmaschine und reisen zurück ins Jahr 1995. Dem Jahr, in dem am 29. September die PlayStation in Deutschland erschien. Fünf Tage lang dreht sich bei uns alles rund um die PSX.

Das erwartet euch in der PS1-Themenwoche

Natürlich blicken wir zurück auf unsere liebsten PlayStation-Spiele wie Smackdown 2, Final Fantasy 7 oder Breath of Fire 3. Abseits der Klassiker werden aber auch besondere Momente, die Eigenheiten und Macken des grauen Kastens sowie die technische Seite der Konsole im Mittelpunkt stehen.

So startet die Themenwoche am Montag:

Chris erzählt, was es mit den schwarzen PS1-Discs auf sich hatte

Jonathan schreibt über das "Goldene Zeitalter" des Horrors

Alle veröffentlichten Artikel werden wir wie gewohnt hier im Ankündigungs-Artikel zusammenfassen. Ihr verpasst also keine der vielen schönen Erinnerungen.

Euer schönster Moment mit der PlayStation

Natürlich leben die Themenwochen auf GamePro auch von eurem Input. Wir würde uns daher wie immer riesig freuen, wenn ihr uns in den Kommentaren von euren schönsten Erinnerungen an die PSX-Ära erzählt. Mit welchen Spielen verbindet ihr ganze besondere Momente, welche Eigenheiten der PlayStation sind euch noch heute bestens in Erinnerung?

Wir sind schon sehr auf eure Geschichten gespannt!