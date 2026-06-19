Spieler kauft gebrauchte PS5, macht den Karton auf und zwei mysteriöse Teile fallen aus der Konsole

Nein, normalerweise sollten aus eurer PS5-Konsole keine seltsamen Metallringe herausfallen.

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David Molke
19.06.2026 | 19:01 Uhr

So sehen die beiden kuriosen Metallstücke aus, die aus der PS5 kamen (Bild: reddit.comuserMrTordse). So sehen die beiden kuriosen Metallstücke aus, die aus der PS5 kamen (Bild: reddit.com/user/MrTordse/).

Wenn wir gebraucht kaufen, hoffen wir natürlich darauf, dass alles funktioniert. Erst recht bei kostspieliger, empfindlicher Technik wie einer PS5. Wenn aus dem Gerät dann aber zwei seltsame Metall-Teile herausfallen, kann das schon mal zum Nachdenken anregen.

PS5-Käufer fallen zwei Metallringe entgegen und die Community rätselt

Der Reddit-User MrTordse schreibt in seinem Beitrag, eine gebrauchte PS5 gekauft zu haben. Die sei laut dem Verkäufer bisher auch nur 20 Stunden in Betrieb gewesen. Sie sah wohl auch hervorragend aus und war auf den ersten Blick in tadellosem Zustand. Wenn da nicht diese beiden Ringe wären.

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Die beiden Metallringe, die ihr oben im Bild und im Reddit-Beitrag unten sehen könnt, sorgen dann doch für Stirnrunzeln. Vor allem deshalb, weil sie nicht einfach nur aus dem Karton gefallen sind, sondern aus der PS5-Konsole selbst.

Da liegt der Gedanke natürlich nahe, dass diese Teile irgendwie eigentlich in der PS5 verbaut sein sollten. Falls sie sich im Inneren gelöst haben, könnte das bedeuten, dass die Konsole irgendwie Schaden genommen hat oder eben nicht ordnungsgemäß zusammengebaut ist – soweit die verständliche Angst und Vermutung.

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Darum richtet sich der Urheber des Beitrags eben auch an die PS5-Community auf Reddit und fragt nach, ob irgendwer weiß, was das für Teile sein könnten. Die Antworten klingen allesamt sehr beruhigend.

Die allermeisten Menschen schreiben nämlich (und da schließt sich übrigens auch unser GamePro-Technik-Experte Chris an), dass sie so ein Teil noch nie im Inneren einer PS5 gesehen haben. Und viele Personen geben an, die Konsole schon mehrfach auseinandergenommen zu haben.

Eine Person gibt zu bedenken, dass so etwas womöglich im Inneren des Netzteils verbaut sein könnte, aber die allermeisten gehen davon aus, dass diese beiden Metallringe von irgendetwas anderem stammen müssen und durch Zufall in die Konsole oder in den Karton gefallen sind.

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Wenn der neue PS5-Besitzer wirklich auf Nummer sicher gehen will, wird ihm geraten, mit der Konsole und den beiden Ringen zu einem Reparatur-Shop zu gehen und dort einfach nachzufragen. Im Zweifel können die die Konsole aufmachen und nachschauen, ob im Inneren irgendwo zwei Teile fehlen.

Selbstverständlich gibt es auch den einen oder anderen Scherz und der passendste ist der, der die beiden Metallteile mit dem Überraschungs-Geschenk vergleicht, das bei den Simpsons mal in einer Packung Krusty-O's gefunden wurde.

Der PS5-Käufer selbst erklärt, einfach erstmal auszuprobieren, ob die PS5 wie erwartet funktioniert.

Was würdet ihr in so einem Fall machen?

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