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Laufey geht zurück zum alten God of War - zumindest ein bisschen
Es ist offiziell: Wir kriegen ein neues God of War! Und was für eins! Der nächste Teil der Hauptreihe dreht sich zum allerersten Mal nicht um Kratos. Auch nicht um einen älteren Atreus. Sondern um die Wächterin der Riesen, Kratos' zweite Frau und Atreus Mutter, Laufey. Und obwohl so viel im neuen Spiel so anders scheint als im Vorgönger, erinnern manche Dinge wiederum an das ganz alte God of War in Griechenland. Und dann sieht es natürlich auch noch wahnsinnig gut aus. Was wir schon sicher wissen, was gemunkelt wird und welche Fragen offen bleiben, hab ich für euch in diesem Video zusammengetragen. Und alle brandaktuellen Neuerungen werden auch stetig in unserem Übersichtsartikel zu Laufey aktualisiert.
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