Geheimtipp für 4,99€: Jetzt eines der bizarrsten Spiele für PS5 & PS4 zum Schnäppchenpreis sichern

Lust auf ein schräges Soulslike-Actionspiel für wenig Geld? Dann könnt ihr euch jetzt diesen Geheimtipp für unter 5€ sichern.

Bei GameStop könnt ihr euch gerade für PS5, PS4 und auch für Xbox eines der schrägsten Spiele des Jahres 2023 zum absoluten Schnäppchenpreis sichern. Clash: Artifacts of Chaos bekommt ihr dort jetzt nämlich für unter 5€ im Angebot, und zwar sogar in der Zeno Edition mit Soundtrack, digitalem Artbook und DLC-Paket, die im PlayStation Store derzeit 49,99€ kostet. Hier findet ihr den Top-Deal:

Die PS5-Variante ist übrigens schon ausverkauft bzw. nur noch gebraucht verfügbar, sodass ihr zur PS4-Fassung greifen solltet. Von der Verpackung abgesehen macht das nämlich keinen Unterschied, weil es gar keine getrennten Versionen für die alte und die aktuelle Konsolengeneration gibt. Ihr bekommt also automatisch immer beide Versionen. Das gilt auch für die Xbox-Fassung.

Clash: Artifacts of Chaos – Ein bizarrer Soulslike-Prügler

1:43 Clash: Artifacts of Chaos - Trailer zum Actionspiel mit bizarrer Grafik

Clash: Artifacts of Chaos spielt in der Welt des Indie-Geheimtipps Zeno Clash, wechselt aber von der First-Person- in die Third-Person-Perspektive. Der spielerische Kern des Actionspiels ist gar nicht mal so ungewöhnlich, wie es aussieht: Es handelt sich um ein Beat ’em up, in dem ihr euch mit Händen und Füßen durch eine Welt voller feindseliger Monster prügelt, wobei das labyrinthische Leveldesign, das fordernde Kampfsystem und die Lagerfeuer stark an Dark Souls erinnern.

Auch das Fortschrittssystem, durch das ihr neue Skills, Angriffsarten und Kampfstile freischaltet, ist ebenso konventionell wie motivierend. Seltsam wird das Gameplay erst mit den namensgebenden Artifacts of Chaos. Diese können vor Kämpfen benutzt werden, um mittels eines Würfelspiels Vor- oder, im Falle einer Niederlage, auch Nachteile herauszuholen. Verliert ihr, kann es euch beispielsweise passieren, dass ihr immer von Hornissen angegriffen werdet, wenn ihr euch nicht bewegt.

Hauptfigur Pseudo bekommt es im Lauf des Spiels mit Kreaturen zu tun, die oft noch seltsamer aussehen als er selbst.

Das schrägste und zugleich auch faszinierendste an Clash: Artifacts of Chaos sind aber die Spielwelt und ihre Protagonisten. Die Welt namens Zenozoik ist angefüllt mit surreal bis albtraumhaft wirkenden Kreaturen und Pflanzen, wie ihr sie so noch in keinem Spiel (außer eben in Zeno Clash) gesehen haben dürftet. Trotzdem wirkt Zenozoik nicht wild zusammengewürfelt, sondern wie aus einem Guss, was auch am stimmungsvollen Comicstil liegen dürfte.

Die Hauptfigur Pseudo ist ein durchtrainiertes, aber dennoch seltsam proportioniertes Wesen mit einem nasenlosen, unförmigen Gesicht, das von einem kleinen schwarzen Federvieh namens The Boy begleitet wird. Stirbt Pseudo, ersteht er als eine Art hölzerne Skelettkreatur in einer düsteren Dimension zwischen Leben und Tod wieder auf, was euch eine Chance gibt, zum Ort eures Todes zurückzukehren und euch dort direkt wiederzubeleben.

Alles in allem ist Clash: Artifacts of Chaos also ein stimmungsvolles und abgedrehtes Action-Abenteuer, das sich vor allem Fans des Soulslike-Genres, die nach Abwechslung suchen, nicht entgehen lassen sollten. Mit rund 20 Stunden Spielzeit bekommt ihr hier auch mehr als genug Inhalt für den Preis von knapp 5€.

