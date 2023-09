Pokédex von 1996 verrät: Gengar ist fieser und skrupelloser, als wir alle dachten

Gengar mag knuffig aussehen, ist in Wahrheit aber ein Serienkiller.

Gengar gehört laut diverser Umfragen zu den beliebtesten Pokémon überhaupt – und das obwohl es mit seinem fiesen Grinsen schon so aussieht, als würde es nichts Gutes im Schilde führen.

Dass Gengar eine dunkle Seite hat, konnte man vielleicht schon ahnen – doch wie fies und skrupellos das Wesen wirklich ist, zeigt der Eintrag aus einem alten Pokédex.

Genauer gesagt einem Pokédex, der in den 90er-Jahren in Japan auf den Markt kam und lange Zeit nicht außerhalb von Japan übersetzt wurde. Seitdem das aber geschehen ist, lässt sich dem dicken Buch genau entnehmen, was für ein Fiesling Gengar ist – und dass er auch nicht vor Kapitalverbrechen zurückschreckt. (via comicbook)

Serienkiller Gengar

Schon in den ersten Game Boy-Spielen konnte man erfahren, dass Gengar Menschen angreift, wenn es dunkel ist. Der Pokédex von 1996 deutet macht allerdings mehr als deutlich an, dass es nicht bei bloßen Angriffen bleibt:

"Es heißt, dass es aus der Dunkelheit auftaucht, um Menschen zu töten, die sich in den Bergen verirren. Auf mehreren Bergen gibt es Schreine zu Ehren von Gengar [...] Sie können aus der Dunkelheit auftauchen, um Menschen ihr Leben zu rauben."

Gengar sieht also nicht nur böse aus, er hat offenbar auch wirklich zig Leben auf dem Gewissen. Ab jetzt werden wir ihn jedenfalls mit etwas anderen Augen betrachten, seiner Popularität dürfte das aber vermutlich keinen Abbruch tun.

Gengars Mordlust ist jedenfalls nicht das einzige dunkle Geheimnis, des nach außen so bunten und fröhlichen Franchises. In diesem Video des Youtube-Kanals von Pokedon 2 werden noch einige weitere erklärt.

Gengar könnt ihr auch in den aktuellen Pokémon-Teilen Karmesin und Purpur bekommen. Dafür müsst ihr nach Fermanca City reisen. Für Kamersin und Purpur ist kürzlich zudem der erste große DLC "Die Türkisgrüne Maske" erschienen.

Im Winter folgt dann ein zweiter mit dem Titel "Die Indigoblaue Scheibe". Pokémon Karmesin und Purpur ist exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich.